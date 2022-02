Reiteran organizaciones rechazo a la posibilidad que Judith Rodríguez llegue a la CDHEQROO 

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Más allá de los requisitos formales de elegibilidad, las personas que sean designadas como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) y de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas en Quintana Roo (Ceaveqroo) deben de contar con independencia y una trayectoria sumamente sólida en la protección y defensa de los derechos humanos, afirmaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Observatorio de Designaciones Públicas, el Comité de Víctimas del #9N y Red Posi+hiva en un comunicado conjunto.

En momentos que la Décimo Sexta Legislatura de Quintana Roo analiza perfiles para designar a titulares d e ambas instancias, los organismos externaron su preocupación porque lleguen personas que se han encargado de entorpecer u obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la represión del 9 de noviembre de 2020 “y que perfiles que no sean -o no parezcan- independientes o estén relacionados directa o indirectamente con casos de violaciones graves a derechos humanos, no sean designados”.

Afirmaron que, con base en los Principios de París, afirmaron que Judith Rodríguez Villanueva y César Cervera Paniagua no cuentan con la autonomía e independencia para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su afinidad con un partido político y consecuente falta de independencia “además, Rodríguez Villanueva, incumplió acuerdos con las víctimas del 9N que han permitido que el caso continúe en impunidad” .

Recordaron que Rodríguez Villanueva dio por cumplida una recomendación emitida por la CDHEQROO respecto a los hechos registrados el 9 de noviembre de 2020.

Asimismo consideraron que se debe garantizar que llegue a la CEAVEQROO un perfil que respete los derechos de las víctimas, con reconocida trayectoria en materia de derechos humanos y que su elección cuente con la participación de la sociedad civil, entre otros, organizaciones y colectivos que han visto vulnerados sus derechos humanos.

Incluso dijeron que preocupa que la actual CEAVEQROO está en abierto desacato a una decisión judicial sobre el caso 9N, y que esta circunstancia se mantenga si no se elige a un perfil adecuado como persona titular de la institución.

Es indispensable que los poderes públicos del estado de Quintana Roo garanticen que la persona que sustituya a actual titular de la CEAVEQROO no incurra en las mimas prácticas de revictimización y violación a los derechos humanos de las víctimas, manifestaron.

Consideraron que el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Poder Legislativo deben de asumir su compromiso de garantizar que las personas que lleguen a la titularidad de la CEAVEQROO y de la CDHEQROO sean independientes y tengan una sólida trayectoria en materia de derechos humanos para nunca más permitir la impunidad. Solo en esa medida se construirá confianza ciudadana sobre una decisión de gran relevancia para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en Quintana Roo y se recuperará la legitimidad de una institución esencial para establecer límites a los abusos de poder. (Noticaribe)