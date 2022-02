BORLOTE POR EL TRANSPORTE EN COZUMEL: Fallido intento de inicio de operaciones de mototaxis en la Isla de las Golondrinas

COZUMEL, MX.- Un grupo de moto taxis intentó iniciar operaciones el día de hoy en Cozumel , pero aparentemente fueron bloqueados por taxistas, lo que provocó que tuviera que acudir el Delgado del Inmoveqroo en la isla para mediar la situación .

Desde hace días se corría el rumor del inicio de operaciones de moto taxis en isla y fue este día que decidieron salir ala calle, pero inmediatamente fueron abordados por taxistas.

Al sitio acudieron policías estatales, municipales, Guardia Nacional y una grúa presuntamente para retener los moto taxis, pero hubo un diálogo inicial con el abogado de los moto taxis de apellido Barcelo, quien pidió a las autoridades que sean multados pero que no se llevarán los vehículos y que la lucha se haría de manera legal y no con agresiones de ningún tipo.

Un grupo de taxistas se quitaron el uniforme y se apostaron a unos metros, como a la espera de que se inicie algún tipo de conflicto o agresión física.

El delegado del Inmoveqroo en la isla, Carlos Angulo López dijo que se aplicó una infracción a los moto taxis, además se les retuvo las llaves de las unidades para que haya garantía que se van a acercar a la institución a tratar el tema.

Fue claro al señalar que mientras no cuenten con una concesión no podrán brindar servicio de transporte público, es decir podrán circular como cualquier vehículo pero sin brindar servicios a la gente, ya que eso no está permitido ante la ley.

Dijo que recibió la instrucción del delegado estatal de transporte y la petición de la presidenta municipal Juanita Alonso para que se privilegie el diálogo y no se caiga en actos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Al final los moto taxis no pudieron operar este día en Cozumel, pero llamaron la atención de las autoridades e iniciarán una lucha legal para que los dejen operar en la isla.