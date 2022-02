Movimiento Ciudadano elegirá a su candidato a la gubernatura sin dejarse influenciar por los medios de comunicación

CHETUMAL, MX.- Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano será la encargada de decidir si otorga la candidatura a la gubernatura a Roberto Palazuelos, y esa decisión no depende de las publicaciones que se den en los medios de comunicación, dijo Lidia Rojas Fabro, coordinadora de ese partido en el estado.

También explicó que las pruebas de las denuncias realizadas ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) sólo son especulaciones, no tienen nada que ver con las precampañas, pues fueron anuncios de publicidad que surgieron cuando aún no decidía si sería precandidato o no.

“En realidad son de 15 a 20 publicaciones que se realizaron previo a la precampaña y que están siendo utilizadas como medida cautelar por el Ieqroo”, afirmó, tras insistir en que no hay actos anticipados de campaña.

De la supuesta “grilla” que se menciona al interior de Movimiento Ciudadano, y que incluso el propio Palazuelos declaró, Lidia Rojas sostuvo que no hay eso, e incluso se atrevió a mencionar que ni problemas ni diferencias se tiene con la militancia.

Por último, reiteró que la decisión del nombramiento de candidatos a la gubernatura y diputaciones locales se dará a conocer en breve durante la Asamblea Electoral Nacional. Sin embargo, admitió que es Roberto Palazuelos el que más efervescencia ha tenido. (Infoqroo)