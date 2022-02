NO ES CALUMNIA SINO ‘CRÍTICA PERTURBADORA’: Avala INE spot del PAN sobre ‘los cuentos de Morena’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud de Morena para sacar del aire un spot de Acción Nacional (PAN) en el que llevó a la radio y televisión el conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret, quien develó los supuestos lujos de familiares del mandatario, publicó Expansión Política.

En el promocional llamado “Los cuentos de Morena” versión 1, a difundirse en 26 entidades, el PAN confronta audios con las voces del presidente y de Loret, el primero rechazando el dinero y los lujos; el segundo con notas sobre el hijo y los hermanos del mandatario.

“No me importa, no me interesa el dinero”, se escucha al presidente, mientras entra la voz de Loret: “Otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral”, noticia acompañada con imágenes del video difundido en julio pasado donde el hermano menor del mandatario, Martín Jesús, presuntamente recibe dinero en efectivo.

En una segunda escena se escucha al mandatario decir “los corruptos son los más extravagantes”, luego aparece la voz de Loret anunciando el reportaje sobre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente: “Revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente”, señala, mientras se muestran imágenes de la casa en Houston, Estados Unidos.

“Morenín morenando este cuento nos está arruinando. Es hora de cambiar”, cierra el spot panista, el cual seguirá al aire, salvo que Morena consiga retirarlo por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morena demandó el retiro del aire de ese mensaje por presuntas calumnias y porque, aseguró, su contenido puede incidir en las elecciones locales de seis entidades.

Sin embargo, en sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, los consejeros rechazaron por unanimidad la petición morenista, pues –apuntaron– el spot no contiene calumnias (no realiza acusaciones sobre delitos que resulten falsos).

El promo es “una crítica que si bien puede resultar incómoda o perturbadora, lo cierto es que está amparada en la libertad de expresión, pues no se advierte la imputación clara de hechos o delitos falsos”, avalaron los consejeros.

Además, añadieron, el spot no se difunde en las seis entidades con elecciones y su contenido es genérico, no relacionado con la revocación de mandato.

El consejero Ciro Murayama dijo que la crítica es válida en ese caso y en otro spot denunciado por el PRI, también por presunta calumnia.

En ambos se negaron la cautelares, debido a que, agregó Murayama, “los actores políticos no deben ser tan hipersensibles a la crítica, pues son parte del debate público”.

De acuerdo con la ley y los precedentes judiciales, solo proceden medidas cautelares –explicó la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión– cuando los mensajes incurren en calumnia, se genera violencia política en razón de género, se afecta a algunos de los grupos vulnerables o se propicia inequidad en procesos electorales. (Fuente: Expansión Política)