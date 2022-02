“ESTARÉ EN LA CALLE HACIENDO POLÍTICA”: Confirma Pech Várguez su rompimiento con la actual dirigencia de Morena y ratifica su rechazo a apoyar a Mara Lezama; sobre su eventual candidatura en MC, aún en pláticas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque confirmó que se encuentra en pláticas con otros partidos políticos, el senador José Luis Pech Várguez aclaró que sea candidato o no estará en las calles haciendo política para evitar que el Partido Verde se adueñe de Quintana Roo.

En entrevista concedida a Julio Astilleros, dijo que tras la decisión que ha tomado el partido Morena en Quintana Roo, lo mejor es hacerse a un lado “y mostrar nuestro desacuerdo y trabajar para que Quintana Roo logre un gobierno decente”.

Confirmó que no ha renunciado a Morena porque no es un pleito con los principios o políticas del gobierno Federal sino que es una ruptura con la administración de Mario Delgado que mantiene dividido a los morenistas del país al hacer acuerdos cupulares para beneficiar a sus amigos, sus intereses.

Consideró fundamental que el presidente nacional de Morena sepa y entienda al presidente “de que las decisiones que se toman no son por ambiciones vulgares ni son para proteger a los amigos”.

“No estoy de acuerdo con lo que va a ocurrir en Quintana Roo y estaré en la calle haciendo política por lo que considero una injusticia y evitar que el partido Verde y el niño verde se adueñen del Estado”, dijo.

Cuestionado sobre su incorporación a Movimiento Ciudadano y la virtual candidatura a la gubernatura del Estado, Pech Várguez aclaró que son decisiones que aún está por tomar con la posibilidad de que eso no ocurra, “pero me vaya o no me vaya aún partido estaré en la calle haciendo política para evitar que el Partido Verde se adueñe de Quintana Roo”.

“Ya manifesté que no apoyaré a esta persona (refiriéndose a Mara Lezama pero sin mencionarla) haré política en la calle tratando de que el gobierno de Quintana Roo quede en manos de gente que represente los intereses de los ciudadanos”, expuso.

Durante la entrevista, Pech Várguez confirmó que había pedido tres diputaciones de las 15 de mayor relativa y espacios en el gobierno y que a pesar de los intentos de otras partes de conciliar no se lograron acuerdos, “lo único que encontramos fue desprecio a la militancia y al final cuando ya quisieron simplemente no se pudo”.

Con ella es un pacto que nunca va a cumplir y que sólo dará más dolores de cabeza en el futuro si en todo caso ese gobierno lograra ganar, afirmó.

Consideró que la única forma de hacer política es compartir el cogobierno y que por eso surgen las alianzas políticas para integrar programas que reflejen los principios de no robar, no mentir, no traicionar pero no se pudo. (Noticaribe)