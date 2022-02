FUE UN ARREGLO ‘POR FUERA’ O DE OTRO TIPO: La renta de la casa en Houston de José Ramón nunca fue registrada, documenta MCCI

La supuesta renta de la mansión en Houston propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, que habitaron durante al menos un año José Ramón López Beltrán y su pareja Carolyn Adams, no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas.

De acuerdo con tres agentes de Houston consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la operación de arrendamiento de la propiedad cuyo valor comercial supera el millón de dólares -es decir, más de 20 millones de pesos- nunca fue registrada.

Esta información que manejan los agentes de bienes raíces debe registrarse en el sistema MLS (Multiple Listing Service) de HAR (Houston Area Realtors), que es la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston, y al que únicamente pueden acceder quienes son miembros.

Sin embargo, no hay registro del arrendamiento de esta propiedad, cuyo valor de renta actual es de 6 mil 187 dólares, equivalente a 127 mil pesos mensuales, de acuerdo con el sitio zillow.com.

“Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR, que es el sistema que usan los agentes en Houston”, señaló una agente de bienes raíces con licencia para operar en Texas.

“Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”.

Esto indicaría, advirtió otro agente, que la operación se habría realizado por fuera, es decir, entre particulares, o que no habría habido ningún pago de renta o relación contractual de por medio.

“Quiere decir que, si la rentaron, como lo afirmaron, fue por fuera. La única opción es que lo hayan hecho por fuera, sin usar un agente”, añadió. “Se presta a que lo hicieron por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual”.

Esto contradice o pone en tela de duda la versión que han manejado, en cuanto a que la propiedad habría sido rentada, tanto el propio Schilling como Adams, quienes también negaron tener conocimiento el uno del otro, lo que sería improbable ya que se investiga a los posibles ocupantes y sus antecedentes.

Keith Schilling, ex ejecutivo de Baker Hughes, declaró hace más de una semana a la agencia Bloomberg que él había rentado la casa a partir de agosto de 2019 y durante un año, y que desconocía quienes habían sido los inquilinos.

Mientras que Carolyn Adams, pareja de José Ramón López Beltrán, compartió hace unos días que ella había rentado la vivienda, a través de una agencia, pero sólo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento.



La historia de la renta

Los agentes consultados por MCCI compartieron información del sistema interno que ellos manejan, para mostrar las inconsistencias que existen en el historial de renta de la casa que ocuparon José Ramón y Carolyn en Houston.

“No es “normal “que en una operación de renta, primero esté en P de pending (pendiente) luego W de withdrawn (retiramos la oferta del mercado) y después T de terminated (se terminó la relación de cliente-agente para promover), cuando se supone que “existe” un contrato”, explicó un agente.

“Con fecha 13 de junio (de 2019) la casa se pone a la renta, que por cierto la agente es una señora de nombre Virginia Schilling (posible pariente del ex ejecutivo de Baker Hughes). El día 14 de junio dice WITH (witdrawn) y ese mismo día aparece ACT (back on Market, otra vez disponible). Nuevamente el día 17 de junio lo retiran del mercado para otra vez ponerla a la renta”.

“El día 24 de julio, se cambia de PEND a WITH (withdrawn) lo que indicaría que el contrato no se perfeccionó y que ya no se pone a la renta la propiedad.

“A partir de que el estatus está en WITH, no se debe hacer ninguna operación, es decir, la casa no se debe rentar. El siguiente movimiento es el cambio de WITH a EXP (expired). Esto significa que el contrato que tenía el cliente con su agente ya expiró. Lo usual es firmar un contrato de listado por 6 meses.

“El hecho de haber posteado la propiedad primero en WITH y luego en EXP quiere decir que NO se rentó”.

Uno de los agentes mencionó que en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue 14 de diciembre de 2019.

“Y el hecho que en diciembre hayan terminado el listado quiere decir que posiblemente no se rentó (oficialmente). Se presta a que o hicieron el trato por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual. Esto es totalmente lo opuesto que dijo tanto el señor Schilling como la señora Carolyn”.

El historial de los movimientos se muestra en los documentos anexos.

La versión de Carolyn

En el comunicado que emitió el pasado domingo, 17 días después de revelarse que habitó junto con José Ramón en la residencia en Houston de un alto ejecutivo de Baker Hughes, Carolyn Adams aseguró que rentó la propiedad durante un año, mientras el hijo mayor del presidente realizaba el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos.

Adams sostuvo que la operación se realizó a través de un agente de bienes raíces, que cumplieron con todos los lineamientos.

«Aquí se tiene que usar a un agente inmobiliario CON licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario)», señaló.

«Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato, depósito en garantía, rentas mensuales (como cualquier otro)».

Negó además conocer a Schilling o algún alto ejecutivo de Baker Hughes, y tener alguna relación con ella. E incluso mostró capturas de pantalla de supuestas conversaciones con un agente inmobiliario que le habría ayudado a encontrar la vivienda.

«Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos». (Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)