Laura Fernández solicita ante el Ieqroo registro como candidata de la coalición ‘Va por Quintana Roo’ a la gubernatura de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al marcar distancias tras afirmar que está libre de todas ataduras ya que su compromiso es con Quintana Roo, Laura Fernández Piña presentó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) su solicitud de registro como candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, formada por el PAN, PRD y ‘Confianza por Quintana Roo’ a la gubernatura del Estado, durante un evento en el que estuvo acompañada de los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza y del PRD, Jesús Zambrano Gerijalva.

Cabe mencionar que, al dar cuenta de la recepción de la documentación, la consejera presidenta del Ieqroo, Mayra Sanroman Carrillo Medina se refirió al PRD como ‘Partido de la Revolución Institucional’, aunque en forma inmediata corrigió y dijo Democrática, lo que le ocasionó la rechifla de los aproximadamente 500 asistentes al evento de registro.

En medio de la desorganización, empujones, por intentarla entrevistar, Fernández Piña dijo que nada está escrito y que esto apenas está empezando, al ser cuestionada sobre un eventual triunfo del partido Morena, según mediciones de diferentes casas encuestadoras.

En un discurso posterior, Fernández Piña dijo que va en serio para ganar en una verdadera alianza con la sociedad con los que quieren trabajar para todos y no sólo para unos cuantos y para evitar que el Estado caiga en manos corruptas.

Dijo que la coalición no es sólo de partidos sino con la sociedad y que está lista para gobernar. Me educaron con valores y principios y me enseñaron que solo es mio el producto de mi trabajo y nadie me ha regalado nada.

Afirmó que quiere ser gobernadora del Estado “porque no quiero que desde la ciudad de México den instrucciones a quienes hoy están en contra de los intereses del estado”.

Afirmó que esta libre de ataduras y que su compromiso es con la gente. (Noticaribe)