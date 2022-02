“PECH COMO CANDIDATO ESTÁ PERDIDO”: La cabeza de Palazuelos fue solicitada desde Gobernación y fue moneda de cambio por el caso de José Manuel del Río Virgen, preso político en Veracruz

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La Secretaría de Gobernación habría presionado al líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rennauro, para no postular a Roberto Palazuelos a la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo a cambio de resolver la acción de constitucionalidad sobre el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz en contra de José Manuel del Río Virgen, acusado por el delito de homicidio calificado en contra de René Tovar Tovar, ex candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por el partido político Movimiento Ciudadano.

Lo anterior fue dado a conocer por gente allegada a Dante Delgado Rennauro que refieren que desde la Secretaría de Gobernación que encabeza Adán Augusto López Hernández, se habría dado indicaciones a Dante Delgado, de bajar a Roberto Palazuelos, porque ponía en riesgo la posibilidad de triunfo de la abanderada de Morena y en ese espacio fue propuesto el senador José Luis Pech, y muestra de ello refieren, es que el Dr Pech, solo despotricó contra el Partido Verde Ecologista, no así contra Morena, durante la presentación como candidato de MC.

Esto luego de que el también el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseveró que “la delincuencia” que se encuentra en el Palacio de Gobierno de Veracruz, que encabeza el morenista Cuitláhuac García, tiene “secuestrado” en una cárcel al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen y se ha convertido en un preso político e incluso Delgado Rannauro, renunció a la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, al acusar a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de obstaculizar el proceso y ponerse del lado del gobernador Cuitláhuac García.

“Las presiones estaban muy fuerte como lo habría declarado el mismo Palazuelos, y es que a Dante le dijeron que bajara a Roberto porque de lo contrario el preso político no solo sería José Manuel del Río, sino también él, y con eso pues era imposible poner a Palazuelos y le impusieron a José Luis Pech porque saben con ese candidato MC esta perdido”, declaró quien prefirió mantener el anonimato por la gravedad del tema.

Cabe recordar que José Manuel del Río Virgen fue detenido el 22 de diciembre de 2021 por la Fiscalía de Veracruz tras su supuesta participación en el homicidio doloso de René Tovar, candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones Herrera, quien fue ultimado a tan solo dos días de las elecciones de 2021 cuando regresaba a su casa en Veracruz.

Sin embargo, logró la suspensión definitiva de la vinculación a proceso y cuando un juez del juzgado décimo sexto de distrito en Xalapa, Veracruz, resolvió el amparo directo 49/2022 que lo vinculaba a proceso y prisión preventiva, no obstante, esto no implica que el ex secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado quedará en libertad sino que ahora la decisión recae en manos de un juez federal, quien determinará si las pruebas presentadas por la defensa de Del Río Virgen son suficientes para que gane su amparo y solo entonces pueda quedar en libertad. (Noticaribe)