Piden apoyo del INAH para rescatar el frente de la iglesia en Tihosuco

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- La autoridad de Tihosuco, Francisco Poot Pech, informó que una de las estructuras de la fachada frontal de la iglesia del “Niño Jesús” de la localidad se mantiene colapsada y bloqueada desde junio del año pasado al no aguantar su propio peso, dejando escombros en la puerta de acceso principal sin la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Añadió que los pobladores se han acercado para hacer preguntas sobre esta situación que deja una mala imagen a esta iglesia, considerada como uno de los monumentos históricos más importantes de la Zona Maya de Quintana Roo y representativos de la Guerra de Castas en la Península de Yucatán.

Explicó que el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador presentó en marzo de 2019 la primera declaratoria federal de Zona de Monumentos 20 manzanas de la comunidad maya de Tihosuco, abarcando 0.331 kilómetros cuadrados, 31 edificios construidos entre los siglos XVII y XIX.

Mencionó que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura (SC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dispusieron la atención correspondiente con el propósito preservar el espacio, sus características propias y las manifestaciones del patrimonio cultural existente para las futuras generaciones, en miras de mejorar la calidad de vida y generar oportunidades de desarrollo en la ciudadanía.

Razón por la cual, no pueden trabajar en el sitio, debido a esta declaratoria federal desde el 8 de marzo de 2019, en la que Tihosuco se convierte en la sexagésima zona declarada en la República Mexicana y la primera en el estado de Quintana Roo y la primera firmada en la presente administración.

Poot Pech, señaló que a pesar de ser un monumento histórico protegidos por las dependencias de gobierno federal, no deja de ser parte de la comunidad y de sus propios habitantes, sin embargo es una lástima que después de ocho meses, el edificio se encuentra en su parte frontal aún con escombros que le dan una mala imagen y no se pueda realizar nada al respecto para no incurrir en algún acto violatorio de la ley, pues la jurisdicción es de índole federal. (Infoqroo)