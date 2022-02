Juvenil quintanarroense no participará en mundial paralímpico de tiro con arco por falta de recursos para viajar a Dubái

CANCÚN, MX.- El sueño de la juvenil quintanarroense Lya Sánchez de debutar en un evento internacional se vio truncado por una falla burocrática que impidió liberar los recursos para viajar a Dubai.

Además, otro para atleta quintanarroense, Omar Echeverría tampoco pudo participar pues aunque sí viajó y llegó a la sede del torneo, su equipo se perdió en el camino.

“Amigos y familiares, con mucho pesar, lamento comentarles que no asistiré al Mundial de la World Archery Para Championship Dubai 2022. Simplemente porque no hubo el recurso para tal fin, aunque participé en un evento clasificatorio en el que me gané el derecho a representar al país y el apoyo económico”, escribió Lya Sánchez en un mensaje de redes sociales.

“Como atleta ya no sé qué pensar de las autoridades al frente del deporte nacional. Debo agradecer a quienes me brindaron algo de apoyo y me disculpo por no poder asistir a cumplir ese compromiso mundial ya que no cuento con los recursos suficientes”, añadió.

Por su parte, Omar Echeverría tampoco pudo participar porque no llegó su equipo de competencia.

“Empieza Dulce amargo para mí, la inauguración del mundial de Para tiro con Arco Dubai 2022. Hoy ya es el Primer día del torneo y no pude participar, se quedó mi arco en una escala en el aeropuerto. Viaje de Cancún a Toronto y transbordo a otro vuelo a Dubai. Mis maletas las dejaron en Toronto”, escribió en un mensaje de redes sociales.

“Hoy ha sido un día largo tratando de conseguir mi equipo deportivo , que hasta ahora no lo tengo , pero sigo inscrito y con ganas de competir , estoy pidiendo entre amigos me den prestado uno para poder tirar aunque sea una flecha y así no me descalifiquen, aunque no sea de mis medidas el arco , ya que en este deporte los Arcos son como los zapatos , que mañana es la ronda clasificatoria y deseando que llegue mi arco en algún avión antes para poder competir en la ronda eliminatoria que será el día siguiente . Quiero participar, muchos me han apoyado y vine aprender y a echarle ganas , espero el universo me lo permita que ha sido un viaje largo para llegar hasta aquí , con muchos obstáculos para mí y mis compañeros que se quedaron en México teniendo ya su clasificación para este torneo”, agregó.

“Gracias a todos por sus mensajes de motivación, por lo que me está sucediendo , les agradezco”, concluyó.

Hace unos días, en un comunicado, la Comisión de la Juventud de Quintana Roo (COJUDEQ), dio a conocer que los seleccionados nacionales de para tiro con arco, Lya Sánchez y Omar Echeverría inician en Dubai, el camino a los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.

Asimismo, indicó que los arqueros quintanarroenses, que viven en Playa del Carmen, acudirán del 18 al 27 de febrero al Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Dubái 2022, primera competencia internacional en lo individual y como equipo mixto abierto.

Se trata de un Campeonato Mundial que pudiera dar las primeras plazas a París 2024.

En ese sentido, Omar Echeverría, ya con la experiencia de participar en sus primeros Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, precisó que no ha dejado de entrenar y con el objetivo de buscar resultados desde que regresó del país asiático, enfocado primero en el Campeonato Mundial en Dubái.

En el comunicado que se envió, el para atleta mexicano aceptó que conoce contra quienes va competir, pero la realidad es que tiene mucha motivación y demostrar mostrar que van preparados.

Por su parte, Lya Daniela Sánchez Tadeo de apenas 16 años y que logró el primer lugar en el clasificatorio al Mundial de Dubái, precisó que ha estado entrenando sin parar, combinando la escuela con su preparación, tratando de subir la puntuación para estar entre las mejores del mundo.

La subcampeona Para Panamericana 2021, ubicada entre las primeras mejores cuatro mexicanas y la más joven de todas, precisó que está tirando entre los 660 a los 668 puntos, pero el ranking mundial es de 670 a 675 puntos, por lo que está a unas cuantas unidades de los primeros lugares.

Luego de estar a un paso de lograr el boleto a sus primeros Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Lya Daniela asegura que trabaja para iniciar con el pie derecho su camino a Paris 2024, acudiendo al Campeonato Mundial en Dubái.

“En Emiratos Árabes Unidos me veo entre las primeras ocho, porque me he preparado para estar peleando por los primeros lugares”, acotó en el comunicado.

El 18 de febrero pasado, la chica playense publicó en redes sociales que no haría el viaje. (Infoqroo)