Se duplican los casos de VIH cada año en Quintana Roo

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El número de casos de personas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH) detectados este año en Quintana Roo es prácticamente el doble que el año pasado, situación que ya pasó antes, alertó Rudolf Geers, representante de la asociación Vida Positiva.

Dijo que, aunque aún no es clara la estadística local, debido al confinamiento al inicio de la pandemia y a la reducción en la aplicación de pruebas rápidas, los datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportan que en el 2020 fueron diagnosticadas 465 personas y un año después, 922; es decir, hubo un aumento del 95 por ciento.

“Es la misma tendencia que hemos tenido ya antes, por ejemplo, de 2018 a 2019 también tuvimos un aumento de 90.5 por ciento”, apuntó.

En ese sentido, consideró que el incremento se debe a que en la actualidad los jóvenes ya no ven el VIH como un problema y al dejar de ser un tema público se pierde la importancia.

“La gente ya no ve que, por su comportamiento sexual, están en riesgo de adquirir VIH, la gente no se hace la prueba, no se detecta, no se trata y eso también se puede ver en los números”, señaló.

Rudolf Geers resaltó que, como en todo México, los casos de VIH se concentran en los hombres homosexuales y las mujeres transgénero. (Agencia SIM)