Denuncian que el director del Deporte en Playa del Carmen intenta sacar a comunidad de deportistas del deportivo ‘Mario Villanueva’

PLAYA DEL CARMEN, MX. – El ciudadano Víctor Reyes Parra, quien desde hace una década ocupa un espacio debajo de las gradas de la unidad “Mario Villanueva” para promover el entrenamiento físico de la población y los visitantes, denunció públicamente al director del Instituto del Deporte en Solidaridad, Daniel Soto, de intentar sacarlo del lugar para su supuesto beneficio personal.

“En este momento lo que quiere el señor es sacarnos, nos mandó a los fiscales, nos dieron seis días, cuando ahorita no hay ni siquiera permisos ni nada, hasta el mes que viene y ya nos están pidiendo un permiso de funcionamiento cuando en el lugar no hay una renta, no hay un contrato”, manifestó en entrevista.

Explicó que en todo el tiempo que lleva ocupando el mencionado lugar, que era una especie de cueva usada como depósito de material y equipo obsoleto del Club Inter Playa, nunca había sido presionado para salirse del sitio, únicamente pagaba tres mil pesos por concepto de cuota de recuperación por el aprovechamiento del espacio, desde que Jorge Rodríguez, anterior titular del Instituto del Deporte le autorizó el permiso.

Señaló que, a pesar de ese acuerdo, él y la comunidad de deportistas que ha forjado en los últimos años, denominada “Street Fit Playa”, se hicieron cargo de acondicionar el lugar con equipo para entrenamiento físico y servicio de energía eléctrica.

Agregó que por el confinamiento se vieron obligados a suspender actividades por un tiempo y ahora que pudieron volver montó en esa misma área un gimnasio de box, al que asisten un promedio de 70 personas al mes.

“Nosotros ahorita pusimos un ring, está bastante bien el lugar para entrenar en una manera muy económica, ahorita se cobra 100 pesos que equivale a 15 pesos el día, pueden ir el horario que quieran, hay todo para entrenar”, apuntó.

Consideró que por ese motivo ahora está siendo presionado por Daniel Soto para desocupar el lugar, con la supuesta intención de crear su propio gimnasio, pues su pretexto es que le interesa hacer algo diferente.

“Yo creo que ahorita él tiene varios gimnasios y yo creo que le interesa uno más, y digo no hay ningún problema es de la ciudad, pero entonces que lo pongan gratis, porque él lo va poner con nuestro dinero público cuando yo no he usado dinero público y pues van a cobrar”, aseveró Reyes Parra.

Sin embargo, señaló que como él ha mostrado resistencia, el funcionario ha optado por el hostigamiento, además de pedirle una nueva cuota de 10 mil pesos.

“Me dio a entender que ‘a ver quién pegaba más duro’, entonces no sé cómo entender eso, pero yo creo que en qué cuero salen más correas o quién puede ganar más”, añadió.

Asimismo, dijo que en los 10 años que lleva promoviendo el deporte en ese mismo lugar nunca han surgido quejas de la ciudadanía contra su actividad, por el contrario.

“Se gana un promedio de entre 15, 20 o hasta 25 (mil), pero el mismo dinero se vuelve a reinvertir, yo no tengo casa propia, no tengo auto, realmente el dinero pues se tiene que volver a invertir, porque yo quiero una mejor ciudad”, aclaró.

Para finalizar, pidió a las autoridades municipales intervenir al respecto para frenar los abusos del director del Instituto del Deporte y llegar a un arreglo. (Agencia SIM)