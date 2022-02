Esperan que conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no cause una caída del turismo en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dijo que la reapertura de algunos destinos que operaban con limitaciones no ocasionará un descenso de turistas al Caribe Mexicano, y tampoco se espera que repercuta el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al referirse a las perspectivas para Semana Santa, señaló que los hoteles reportan altos índices de reservaciones, y se espera que no tenga efecto situaciones del sargazo o el problema bélico que, aunque está del otro lado del mundo impacta en la mente del viajero estadounidense, que es nuestro principal visitante.

“Tenemos como última referencia que al estallar la guerra en el Medio Oriente hubo una reducción en el número de viajes. Aparentemente se espera que no sea preocupante al tener en cuenta que Estados Unidos no está involucrado directamente, pero habrá que seguir atentos a cómo se desarrolla la situación, no solo por el efecto turístico sino para el mundo”, añadió.

Entrevistado por Radio Turquesa, dijo que la mayor reapertura de los destinos del Caribe, no afectaría la bonanza que se tiene, pues de acuerdo con las diferentes herramientas de análisis que se tienen para medir el número de reservaciones, las aerolíneas mantienen un incremento en el número de asientos de avión para los próximos ocho meses.

Empresas como American Airlines tiene como su principal destino fuera de Estados Unidos a Cancún, y la estrategia que tendrán es una reprogramación de sus aeronaves.

“Lo que hacía era mover toda su flota para mantenerla activa, y conforme se restablecían las rutas de largo alcance colocaba de nuevo ahí a sus grandes aeronaves. No habrá una reducción de rutas ni frecuencias, pues sus operaciones tienen bastante éxito”, añadió.

Darío Flota manifestó que la única situación que se presentará a corto plazo se dará con Frontier, que adquirió a Spirit. Ambas tienen mismos vuelos desde Estados Unidos a Cancún y esa fusión ocasionará una consolidación manteniendo las frecuencias ante la gran demanda que tienen.

Respecto a la participación que tienen en la Anato-2022 en Bogotá, señaló que el mercado colombiano es importante y comenzó a crecer a partir de que se eliminó la visa para entrar al país hasta alcanzar en 2019 la cifra récord, de 228, mil visitantes.

“El año pasado se llegó a 220 mil, teniendo prácticamente recuperado este mercado, el cual seguirá creciendo. En 2019 era el tercer generador de visitantes después de Estados Unidos y Canadá, de ahí la importancia de participar en esa feria”, señaló. (Infoqroo)