Inicia el prerregistros de aspirantes a diputados en el MAS

CANCÚN, MX.- El partido local Movimiento Auténtico Social (MAS) ya cuenta con aspirantes a las candidaturas a diputados locales en los 15 distritos electorales, tanto militantes como ciudadanos externos, confirmó José Antonio Monroy Mañón, presidente estatal de esta fuerza política.

Entre quienes ya han realizado su prerregistro, comentó que en el distrito 1 está Carlos Hernández Cobos, dirigente del sindicato del IMSS; en el distrito 2, Tomás Vázquez Mezeta, ex aspirante independiente; en el distrito 5, a Martha Rodríguez, dirigente local del MAS; en el 6, Iris Jacqueline Ávila Calderón, ex líder del desaparecido RSP; en el 8 a Carlos “El Waso” Balmaceda Ostos, ex secretario de Desarrollo Social de Benito Juárez, por mencionar algunos.

“Hemos tenido mucha participación en los prerregistros, que son abiertos a la ciudadanía, porque queremos postular a las mejores mujeres, indígenas, jóvenes y personas”, declaró.

Cuestionado sobre Nivardo Mena Villanueva, señaló que van muy bien, con entre 5 y 7 puntos en las encuestas. El dirigente estimó que arrancarán con 9 puntos, “y de ahí a la victoria”.

Negó que la fuerte multitud que acudió al registro de la candidata de Morena los “asuste”, pues al contrario, los motiva a redoblar esfuerzos, añadiendo que su candidato no acudió solo a realizar su registro.

Por último, sobre los espectaculares que convocan a la revocación de mandato, y que fueron denunciados por otros partidos políticos, Monroy Mañón dijo que lo importante es que se acate lo que marque la ley, aunque el MAS está en favor de la revocación de mandato, por ser una importante herramienta de participación ciudadana. (Agencia SIM)