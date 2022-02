Procesan al presidente del Tribunal Universitario de la UNAM por hostigamiento sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El juez Gustavo Aquiles Villaseñor vinculó a proceso penal por el delito de hostigamiento sexual agravado al jurista y presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt, publicó La Jornada.

La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su intento de que se juzgara al docente de la Facultad de Derecho por el delito de tratos crueles y degradantes. El juez concluyó que el Ministerio Público Federal “presentó una investigación con muchas deficiencias” y cargos que ya habían prescrito y no satisfacían los límites establecidos por la ley en el caso de los ilícitos que tenían una pena de tres años de prisión.

La audiencia duró casi 16 horas. Comenzó a las 9:35 de la mañana del miércoles y concluyó a la 1:20 de este jueves.

El juez rechazó la suspensión de López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario mientras se realiza el juicio por hostigamiento sexual agravado, por considerarla una medida cautelar excesiva, ya que el delito se sanciona con una multa, inhabilitación de un año y la suspensión del cargo que ocupa.

El decano de la Facultad de Derecho de la UNAM fue acusado por la FGR de hostigar a una mujer que cursó la carrera de derecho y un posgrado en la máxima casa de estudios.

La víctima dijo durante la diligencia realizada en el Reclusorio Norte: “No me voy a callar, no me voy a esconder, porque las que se han callado o se han escondido ya no están con nosotras. No soy una confabuladora como lo señaló mi agresor, mi presidente del Tribunal Universitario. Él, que debería proteger a las mujeres”.

“Denuncié hasta 2019 —aunque las agresiones comenzaron en 1999, cuando el movimiento estudiantil de aquel año—, porque era una chamaca y él un hombre poderoso, y ese poder me ha alcanzado y humillado. Yo he encontrado en el presidente del Tribunal Universitario violencia y agresiones”.

Los alegatos

López Betancourt se declaró “un feminista consumado” y afirmó: “Mi trabajo siempre ha estado encaminado a respetar a las universitarias y a las mujeres del país.

“Niego haber cometido los señalamientos. Ni el menor de los delitos como el hostigamiento. En 56 años de academia no había tenido un señalamiento. Se me ha lacerado, lastimado, pero a quien también se lacera es a la máxima casa de estudios”, dijo López Betancourt.

En la audiencia los representantes de la FGR señalaron que el catedrático utilizó un lenguaje misógino y discriminatorio para defenderse de las imputaciones en su contra, y rechazaron los señalamientos del académico, quien dijo que las acusaciones en su contra son “una venganza de parte de (el fiscal general) Alejandro Gertz Manero, y que se construyó el caso con mentiras”.

El jurista sostuvo que el caso en su contra se trata de un “asunto que se penaliza con el pago de una multa” y sostuvo que la FGR tendría que estar enfocada en delitos que afectan a la sociedad, en combatir la violencia y no en denuncias cómo estas, que no son cuestiones graves sino “inventos”.

Las fiscales de la FGR le respondieron que no se trata de un caso contra la UNAM, sino contra un docente y funcionario universitario que abusó de su poder y cargo. Le refutaron que se tratara de una venganza por parte del titular de la FGR, y que se persigue un delito cometido contra las mujeres que viola la legislación nacional y acuerdos internacionales.

Para tratar de evitar la vinculación a proceso, la defensa de López Betancourt presentó testimonios de su esposa, hijos, su chofer y un investigador, en los que aseguran haber estado con él en las fechas en que ocurrieron las agresiones contra la denunciante. Sin embargo, el Ministerio Público Federal argumentó que esos testimonios se referían a horas en que él no había cometido las agresiones. (Fuente: La Jornada)