Ven “elegidos” en el proceso interno del PAN de cara a los próximos comicios 

CANCÚN, MX.- El actual subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado, Jonathan Baquedano, reveló que, pese a que la convocatoria del PAN para postularse a una candidatura es abierta a la ciudadanía y a todos los militantes, la dirigencia pareciera ya tener sus elegidos para el próximo proceso electoral, por lo que le parece “ocioso” postularse.

“Yo no digo que no haya oportunidad de registrarse, ya la convocatoria marca en las providencia cuáles son los requisitos, pero sabemos finalmente que no solo es ir y hacerlo, ya que el proceso implica también platicar con la comisión organizadora, con el representante del CEN nacional, para presentar tu proyecto y ver qué posibilidades podrías tener”, precisó.