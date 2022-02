“NO A LA GUERRA DE PUTIN!”: Con oraciones, implora la comunidad ucraniana desde Cancún fin a la guerra que inició Rusia

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Con pancarta en mano más de 200 ucraniananos radicados en esta ciudad, acompañados de cancunenses, protestaron por la invasión de Rusia y exigieron desde la glorieta del ‘Ceviche’ un alto a la guerra que ha cobrado la vida de centenares de personas.

Con oraciones, imploraron por sus familiares que están viviendo los embates de esta guerra que consideraron “innecesaria y un capricho” del gobierno de Vladimir Putin.



“Diario me despierto con una angustia si mi papá va a despertar, él vive en Ucrania y mi casa es por el aeropuerto, hoy no me respondió y estoy muy angustiada llamando a todos los vecinos para saber si está vivo, no puede bajar al bunker porque mi abuela no camina, se fue a esconder a baño o no sé a dónde, no puedo mandar dinero porque no pueden ir a los bancos, ni comida tampoco, la gente no puede caminar ni vivir normal, hay mucha angustia”, expresó una manifestante.

La comunidad ucraniana llevaba banderas con los colores amarillo y azul claro de la bandera ucraniana, además sostenían carteles con el mensaje en ruso y español, gritaban “¡No a la guerra!” en momentos en que el presidente Vladimir Putin ordenó colocar en alerta las fuerzas nucleares disuasivas, agravando las tensiones con Occidente y suscitando temores de una guerra nuclear.

“Los rusos también nos dicen que es un pleito entre gobiernos, pero seamos realistas, están muriendo muchas familias inocentes que se han quedado sin hogar, sin alimento y sin un lugar a donde ir”, expresaron.

Condenaron el despliegue de tropas rusas en territorio ucraniano, al tiempo en que aseguraron que esta situación es un crimen a nivel internacional por invadir un país pacífico, un país que no busca la guerra, que es amigable, que lamentablemente está historia inicio desde el año 2014 y que Ucrania solo se defienden de Rusia.

La manifestación, a la que las familias acudieron acompañados también de niños, se realizó en calma por parte de ucranianos que piden cese a las acciones militares y que se solucione por la vía diplomática. (Noticaribe)