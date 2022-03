Ya no es precandidato a gobernador pero recibe Roberto Palazuelos amonestación pública por actos anticipados de campaña

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Una amonestación pública es lo que recibirá el otrora precandidato a la gubernatura del Estado, Roberto Palazuelos Badeux por actos anticipados de campaña y el partido Movimiento Ciudadano por incumplir con su responsabilidad de vigilar que que cumpla con la normatividad.

Asimismo, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que, conforme a sus atribuciones, determine lo que a Derecho corresponda.

Los magistrados del Teqroo declararon, por unanimidad, que hubo actos anticipados de campaña de Palazuelos y la culpa in vigilando – que constituye una forma de responsabilidad indirecta en la que el partido político no interviene por sí o a través de otros, en la comisión de la infracción, sino que incumple con un deber de vigilancia por no efectuar los actos necesarios para prevenirla o, consumada ésta, desvincularse de Movimiento Ciudadano.

Esta determinación, se hizo al resolver el Procedimiento Especial Sancionador PES/005/2022, que interpuso Carlos Enrique Ruíz DZUL por presuntos actos anticipados de campaña de forma ilegal.

El Teqroo consideró que, con base en las pruebas aportadas, se pudo comprobar la difusión de la imagen del denunciado, acreditándose con ello, los elementos personal, temporal y subjetivo, lo cual demuestra diversas expresiones de apoyo o rechazo a la precandidatura para la cual contendía, con la finalidad de posicionarse al hacer propuestas específicas. (Noticaribe)