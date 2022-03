Atienden en Cozumel a 15 víctimas de violencia cada mes

COZUMEL, MX.- Cada mes, agentes de la Dirección de Seguridad Pública deben intervenir entre 12 y 15 veces por casos de violencia intrafamiliar, cifra que se ha mantenido estable desde mediados del año pasado.

Luis Paulo García Morales, coordinador del Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, señaló que de los casos que atienen, un 75% son mujeres, un 20% son niños y un 5% hombres.

Desde que arrancó la actual administración, señaló, han atendido a cinco o seis hombres víctimas de violencia psicológica o física, a quienes felicitan por su valor, ya que muchos callan por la vergüenza, debido al machismo prevalente en la cultura mexicana.

Fuera de estos casos, también han tenido que intervenir en riñas patrimoniales, a menudo por hijos quienes maltratan, amenazan o hasta golpean a sus padres para exigirles o despojarles herencia.

“Desafortunadamente los hijos se pelean por cosas que no les pertenecen e incluso en vida ya le generan problemas a sus padres”, dijo. “Esto no es legal, cada quien debe ganarse las cosas por su propio esfuerzo y si recibes herencia, tanto mejor, pero si no es así, no es motivo para abusar de tus padres”.

A causa de la pandemia, no han realizado acciones de concientización en módulos o visitas a escuela, actividades que esperan pronto reanudar. (Agencia SIM)