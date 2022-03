TEQROO ORDENA A DIPUTADOS MODIFICAR PRESUPUESTO: Congreso del Estado debe resarcir reducción presupuestal al Ieqroo por más de 62 mdp

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Luego de intenso debate y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los votos a favor de los magistrados Sergio Avilés Demeneghi y Víctor Vivas Vivas, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena a la Décimo Sexta legislatura del Congreso del Estado modificar el presupuesto autorizado al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y se le otorgue los 470 millones 771 mil 041 pesos solicitados para ejercer este año de proceso electoral.

Cabe recordar que el 17 de febrero, la Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del Teqroo la cual desechó la demanda del Ieqroo contra el Poder Legislativo ante la reducción presupuestal, por considerarla extemporánea y ordenó emitir una nueva fundada y motivada de no advertirse alguna causal de improcedencia.

El 13 de enero, los magistrados Sergio Avilés y Víctor Vivas declararon improcedente el recurso de impugnación presentado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) contra la Décimo Sexta Legislatura por la reducción de 62 millones 249 mil 122 pesos que afecta la operatividad de sus actividades, entre ellas la realización de la consulta ciudadana respeto a la concesión otorgada a la empresa Aguakan.

En sesión efectuada este viernes, os magistrados del Teqroo determinaron que era procedente el Juicio Electoral JE001/2022 interpuesto contra la Décimo Sexta Legislatura por la reducción de 62 millones 249 mil 122 de pesos al presupuesto solicitado por el Ieqroo y autorizar únicamente 408 millones 522 mil 319 de pesos de los 470 millones 771 mil 41 pesos autorizados.

La magistrada Claudia Carrillo Gasca votó en contra del proyecto ya que argumentó que es una invasión de las atribuciones que tienen el Poder Legislativo y Ejecutivo de aprobar el presupuesto de egresos propuestos entre ellos los del Ieqroo.

Afirmó que la sentencia únicamente puede confirmar o revocar, por lo que el procedimiento es incongruente y confuso ante la falta de certeza pues dijo que no queda claro si revoca o modifica “es una clara invasión de las atribuciones conferidas al Congreso, por eso en lo particular me aparto de este proyecto”.

Los magistrados Sergio Avilés y Víctor Vivas argumentaron que el proyecto era claro ya que el Decreto 190 estableció un presupuesto distinto al aprobado por el Consejo General del IEQROO “no es una incongruencia, solo es modificar una precisión en el artículo 14 para disipar dudas.

Consideraron que el agravio presentado por el Ieqroo era claro y fundado. (Noticaribe)