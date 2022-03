Mario Delgado se lleva rechifla de reporteros tras llamar ‘mercenarios’ a críticos de AMLO

OAXACA, MX.- Un día después de que asesinaron al sexto periodista en México en lo que va del año, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, calificó este sábado como “mercenarios” a los miembros de la prensa que van en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó infobae.com.

Durante su conferencia de prensa desde Oaxaca, a donde acudió para apoyar a Salomón Jara, candidato morenista para esa entidad, el líder morenista señaló que hay medios que se prestaron “al juego de la derecha” para frenar el avance de la autollamada “Cuarta Transformación”.

“Con todo, algunos mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas, pero que no son periodistas. No están ejerciendo la libertad de expresión”

Esto desató una fuerte rechifla e inconformidad por parte de los reporteros que fueron a cubrir. Al grito de “¡A lo que viniste, hermano!”, “¡Respeto! ¡Respeto!”, interrumpieron su discurso, lo que obligó al político a recular y no generalizar sus comentarios.

Cabe mencionar que, en lo que va del año han sido asesinados seis periodistas: José Luis Gamboa Arenas, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López Vázquez, y este viernes, Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas.

Contrario a lo que sucede con los eventos de Delgado, en esta ocasión el video de su discurso no fue subido a sus redes sociales, sólo le dio RT a un tweet con las fotos publicadas en la cuenta de Salomón Jara. (Fuente: infobae.com)