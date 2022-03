LLAMA INE A CUIDAR LA SEGURIDAD DURANTE LAS ELECCIONES: Firman acuerdo para un adecuado desarrollo de la contienda electoral en Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con un llamado a las autoridades administrativas y jurisdiccionales a aplicar la ley con imparcialidad para que el proceso electoral en Quintana Roo transcurra sin sesgos y con pleno respeto a las reglas del juego democrático, partidos políticos firmaron un acuerdo por la integridad electoral con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).

Cabe mencionar que fue notoria la ausencia de los presidentes estatales de los partidos a la firma de este acuerdo.

El gobernador Carlos Joaquín González estuvo como invitado a la firma de dicho acuerdo.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello consideró importante que las corporaciones policiacas cuiden la seguridad de los ciudadanos para que acudan a las urnas este 5 de junio.

Afirmó que el INE actúa con estricto apego al ejercicio democrático y vigilará que los actores políticos actúen en observancia del derecho y se garanticen elecciones íntegras.

Señaló que el adecuado desarrollo de una contienda electoral también requiere que contendientes y actores políticos respeten las reglas del juego democrático; que la sociedad se informe y participe, y que los medios de comunicación cubran con equidad y profesionalismo las campañas.

Cabe mencionar que, aún cuando estuvieron en la mesa, los representantes de Morena y el Partido Verde Ecologista declinaron hacer uso de la palabra.



Por su parte, Joaquín González afirmó que Quintana Roo no se hace con brechas, divisiones ni agresiones, no se hace desde un espacio político “cada quien debe aprender de otros y cuando se trata de mejorar la vida de otros las palabras no tienen dueño”.

Destacó el papel del Ieqroo que ha dado legitimidad al trabajo gubernamental “no importa el color político o partidario y seguiremos trabajando para resolver las necesidades”.

Afirmó que la ciudadanía decidirá quien ganará las elecciones “a quien le toque gobernar debe asumir la tarea de generar ideas que sean propositivas y creativas. La deliberación le hace mucha falta al Estado”.

El Acuerdo por la Integridad Electoral del Proceso Electoral 2021-2022 establece normas y mecanismos equitativos para la competencia electoral para la jornada electoral del 5 de junio así como para evitar actos que afecten las condiciones de libertad de los quintanarroenses durante la emisión de su voto.

Al celebrar la firma de este pacto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, hizo un llamado a las instituciones y actores políticos que desempeñan roles significativos a desincentivar las malas prácticas o actos que vulneren los límites de la legalidad.

En su mensaje, agregó que la suma de esfuerzos que se plasman en este pacto llega en un momento preciso para devolver la plena confianza ciudadana a los procesos electorales y con ello incentivar la participación igualitaria, inclusiva y representativa. (Noticaribe)