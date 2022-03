Niegan líderes del PAN rompimiento con Carlos Joaquín y aclaran que Yohanet Torres no se inscribió en el proceso interno para buscar una candidatura

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Armando Tejeda, afirmó que no hay ningún rompimiento con el gobernador Carlos Joaquín y que sigue siendo parte de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), además afirmó que la ex titular de Sefiplan no se inscribió en el proceso interno del partido para buscar la diputación plurinominal.

En conferencia de prensa impartida desde Cancún, donde dieron el banderazo del registro de los candidatos en 8 de los 15 distritos de mayoría y de representación proporcional, Armando Tejeda, resaltó que el mandatario de Quintana Roo sigue siendo parte de Acción Nacional.

“No hay ninguna ruptura, el gobernador se dedica a gobernar, ya lo había dicho en otras intervenciones, él no se puede meter en la elección, por supuesto que sigue siendo parte de la GOAN, hace unos días estuvimos conversando sobre algunos proyectos y todos los lunes se reúnen ellos y el lunes pasado estuvieron reunidos juntos”, expuso.

En torno a la razón porque la Yohanet Torres, no fue contemplada en la lista de candidatos por la vía plurinominal, dijo, que esto obedece a que no hizo oficial su registró en el proceso interno.

“A nadie se batea de Acción nacional, nuestros procesos hay una selección en el órgano permanente y hay muchas personas que se inscriben y al final se votó y fue una decisión de manera mayoritaria y casi unánime y no tuvo la oportunidad en el proceso, hay un registró, hay una convocatoria y luego una votación en la comisión permanente y en este proceso ella no se inscribió”, explicó.

Con respecto a Jorge Escudero, a quien le retiraron la candidatura del distrito 02 el pasado jueves, dijo que esto fue para cumplir un tema de colocar a una figura joven como lo mandata la ley electoral.

Ahí mismo presentó a los candidatos que decidieron postular y que estarán haciendo lo propio para oficializar sus registros ante el Instituto Electoral de Quintana Roo en tiempo y forma.

En el distrito 01 irá Adriana Teissier, en el 02, Jonathan Serrano, en el 05 Reyna Durán quien buscará la reelección, en el Distrito 8 Francisco López Reyes, 09 Rolando Alcocer Castillo, distrito 10 Kira Iris, 11 Estefani Alejandro Villanueva de Cozumel y en distrito 14 Fausto Hernando Canto García.

Mientras que en las posiciones plurinominales, la primera estará encabezada por Cinthya Millán Estrella y en segundo lugar está Faustino Uicab, ex dirigente estatal del PAN. (Noticaribe)