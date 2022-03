Arribo del crucero más grande del mundo a Mahahual, eleva expectativas del sector turístico 

CHETUMAL, MX.- La llegada este martes del “Wonder of the Seas”, considerado el crucero más grande del mundo, a las costas de Mahahual consolida al destino en la recepción de visitantes de ese mercado, consideró Rodolfo Espadas Ixte, vicepresidente de la Unión de Empresarios Turísticos de Costa Maya.

Este crucero fue recibido con una ceremonia de recepción especial, a la que asistieron diversas autoridades, incluida la presidente municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez, tal como ocurrió ayer en el paso de esta enorme embarcación por Cozumel.

“Para nosotros es muy importante porque esto viene consolidando a Mahahual como el segundo puerto más importante de México y obviamente hay muchas expectativas”, señaló en entrevista Espadas Ixte.

Además, indicó que la percepción del sector que es la temporada de cruceros va cada mes mejor, luego del confinamiento y las restricciones por la pandemia.

Al final, el empresario dijo que para este mes se estima la llegada de 70 cruceros al puerto de Mahahual. (Agencia SIM)