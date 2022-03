Frentes fríos afectan captura de pescado en Kantunilkín

KANTUNILKÍN, MX.- Los frentes fríos ponen en crisis al sector pesquero de la comunidad de Chiquilá, afectando a más de 800 hombres del mar, quienes no han podido dedicarse a la pesca de altura por los efectos de vientos fuertes y marea que esos fenómenos meteorológicos dejan, informó, Jesús Valerio Aparicio.

El Presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera “Chiquilá”, señaló que la flota pesquera permanece varada y este año, que recién inicia, no ha sido favorable para que el sector pesquero logre repuntar sus ganancias por los frentes fríos, además de la pesca furtiva practicada desde hace varios años en la zona, por falta de vigilancia de las autoridades.

El líder pesquero agregó que la crisis en el sector pesquero inició desde el último trimestre del año pasado y hasta ahora no se han recuperado, debido a que los frentes fríos han sido muy seguidos, lo cual ha ocasionado que algunos pescadores se dediquen a otras actividades, como brindar servicios de mototaxis para el turismo que visita la isla de Holbox.

Dijo que tampoco cuentan con algún tipo de apoyo para que las familias de los pescadores no pasen por serios problemas, ya que, son precisamente estas temporadas en las que no tienen ingresos al no poder ir en alta mar y solo pueden pescar en aguas cercanas, a fin de poder conseguir alimento para sus familias. (Infoqroo)