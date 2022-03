“HAY QUEJA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA”: De visita por Quintana Roo, senador Antonio García, presidente de la comisión de Turismo, denuncia su preocupación por falta de información de las obras del Tren Maya y, peor aún, que carezcan de los estudios ambientales

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Turismo por segundo día consecutivo en Quintana Roo se reúne con diversos organismos de la sociedad civil, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y autoridades para recabar información en torno a los avances que se lleva en la entidad las obras del Tren Maya y expresó su preocupación por que han constatado que no hay mayor información y que carece de estudios ambientales.

“Preocupa porque no hay suficiente información, me preocupa que no se cuente con los estudios para hacer valoraciones, sobre todo de impacto ambiental, hay queja de la sociedad civil organizada”, expuso.

Lo anterior, como parte de la gira que realiza especialmente en Cancún y Playa del Carmen acompañado de la senadora Mayuli Martínez Simón y que han podido conocer directamente de los responsables de la ejecución de la obra, las condiciones en que se está realizando la construcción y las implicaciones que se han presentado.

“Hay mucha desinformación, hace falta información, siendo el Tren Maya una de las obras más importante del gobierno actual y hemos venido a recibir directamente información de Fonatur y de la gente que ha podido ser escuchada, estamos obligados a ello por eso estamos aquí”, abundó.

Añadió que la información que logren obtener les permitirá emitir una postura sobre los beneficios y posibles afectaciones en la construcción del tren, luego de que este viernes sostendrán encuentros con representantes de asociaciones ambientalistas para escuchar sus planteamientos en torno a sus inquietudes por la posible afectación que está causando la construcción del Tren Maya, además de que se reunirán con autoridades municipales y estatales. (Noticaribe)