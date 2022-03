“SEGUIMOS TENIENDO ESPERANZA, ORANDO Y TENIENDO FE”: Familiares del empresario Federico Luna piden pruebas contundentes a la FGE de que su cuerpo fue encontrado en fosa clandestina en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Familiares del empresario Federico Luna pidieron a la Fiscalía General de Quintana Roo pruebas contundentes en torno a que su cuerpo fue encontrado en las fosas clandestinas detectadas a raíz de la detención el pasado viernes de un grupo de 11 integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación que operaba en Cancún.

En conferencia de prensa, Federico Luna, hijo, acompañado de su hermano, Jesús y su tío Alfredo Luna, manifestó su inconformidad ante el hecho de que el mismo Fiscal General, Oscar Montes de Oca, haya confirmado este lunes que uno de los ocho cuerpos encontrados corresponde al de su padre cuando no han sido notificados de manera oficial.

“Al día de hoy no hemos tenido ninguna información oficial de que mi papá se encuentre dentro de las fosas que fueron halladas, no ha habido ninguna confirmación por parte de la Fiscalía o ningún medio oficial, no hay nada que nos pueda hacer constar que estaba ahí” expuso.



En este mismo sentido, Alfredo Luna declaro que si bien han estado en constante comunicación tanto con la Fiscalía General del Estado, como con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el mismo gobernador Carlos Joaquín, no se les ha informado de manera oficial que el cuerpo de su hermano corresponda a uno a uno de los que fueron encontrados en las inmediaciones del predio del Fraccionamiento Paraíso Maya.

“Sabemos que llevaron unas pruebas a Chetumal, estamos esperando los resultados para saber si es él o no, pero ninguna autoridad nos ha dado nada, nosotros tenemos la esperanza de que lo vamos a encontrar con vida”, expuso.

Sin poder dar mayor información en torno a la investigación que se ha hecho desde la desaparición de Federico Luna el pasado 14 de diciembre del 2021, los familiares del ex líder de la Coparmex insistieron en señalar a la Fiscalía General del estado por la desinformación que se ha generado.

Añadió que al no haber ninguna información oficial el caso sigue abierto y se mantienen con la esperanza de encontrar a su hermano con vida, al tiempo en que aclararon que el empresario dedicado por más de 30 años al tema de seguridad, no usaba camioneta blindada y ni tenía guaruras, fue secuestrado con su chofer y estarían en espera de que la FGE emita información oficial entorno a las pruebas de ADN que también les fue tomada para saber si se trata o no de Federico Luna Cervantes. (Noticaribe)