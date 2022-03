Mujer denuncia que le robaron a su nieta; tras operativo, la policía la halla en su propia casa

COAHUILA, MX.- La niña de 12 años que fue reportada como desaparecida en Torreón no fue sustraída de un auto, como se denunció, pues en realidad nunca salió de su casa, a decir de las autoridades, publicó abcnoticias.com.

La movilización policiaca inició la mañana de este miércoles en la colonia Rincón La Merced.

Cuando comenzó la búsqueda de la menor, la familia contó a las autoridades que la abuela iba a llevar a la niña a la escuela, pero se detuvo para comprar unas gorditas y al regresar a la camioneta ya no la encontró.

“Mi mamá me habló para decirme que mi hija no estaba. La puerta de la camioneta estaba entreabierta, pero la niña no la puede abrir porque tiene los seguros. Me habló y me dijo ‘Carmen, me sacaron a la niña de la camioneta'”, dijo la madre de la pequeña a medios locales.

La mujer en ese momento agregó que la niña tiene Síndrome de Down, por lo que no pudo irse sola ya que camina lento.

A partir de ahí las autoridades revisaron cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos y se percataron que la pequeña jamás salió de la casa, en cambio sí se observó a su abuela subir y bajar de la camioneta.

Finalmente todo resultó ser una confusión ya que la niña nunca salió de la casa de su abuela, ya que la mujer presuntamente olvidó subirla al auto.

Al acudir la policía a la casa de la menor, observaron cuando ella se asomó por la ventana, confirmando que nunca salió del domicilio.

Tras lo anterior, la abuela de la niña entró en crisis nerviosa y dijo desconocer lo que ocurría, mientras que la madre de la niña la tomó en brazos.

De acuerdo a medios locales, las autoridades ya investigan el caso ante la omisión de cuidados. (Fuente: abcnoticias.com)