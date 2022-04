Denuncian falta de insumos en el módulo del SESA de Valladolid Nuevo 

KANTUNILKÍN, MX.- Sin utensilios ni medicamentos para brindar servicio básico a los pacientes, así se encuentra el personal que atiende el módulo de la Secretaría de Salud del estado (SESA), señalan habitantes de Valladolid Nuevo, comunidad en donde se encuentra esta clínica.

Al respecto, Ezequiel Chi Can, vecino de este poblado, relató que debido a un accidente que sufrió su hija recientemente, tuvo que asistir a esta clínica, sin embargo, no pudo ser valorada pues el personal médico no contaba con los utensilios para atender una fisura.

Como consecuencia, indicó, se vio en la necesidad de trasladar hasta el hospital más cercano que se encuentra en la localidad Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos.

En ese sentido, Ezequiel Chi apuntó que esto ha generado molestia en varios vecinos, quienes han sufrido la misma situación, por lo que hizo un llamado a las autoridades para suministrar a este módulo de los medicamentos y herramientas necesarias.

“Porque sí hay voluntad del personal, sin embargo, no hay cómo atendernos”, agregó. (Agencia SIM)