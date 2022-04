Ofrece José Luis Pech hospital comunitario en Nicolás Bravo durante el primer día de su campaña

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con una crítica al Partido Verde, a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Mara Lezama y con la decisión de recuperar el autogobierno de los quintanarroenses, inicio José Luis Pech, candidato de Movimiento Ciudadano, su campaña a la gubernatura del Estado.

Ante aproximadamente tres mil personas, afirmó que la molestia e indignación colectiva por los malos gobiernos que viven los quintanarroenses emergerá con todas sus fuerzas para cambiar los tiempos malos que hoy se viven.

Pech Várguez aseguró que van a recuperar el palacio de gobierno y lograr el gobierno que merecen todos los quintanarroenses.

Señaló que “la candidata del Verde que hoy pide el voto de los quintanarroenses, olvida que gobernar es ofrecer resultados y que la verdad siempre aparece en los hechos”.

Y cuestionó: “¿Acaso en Benito Juárez-Cancún ella no robó, no mintió y no traicionó?, ¿acaso ahí la gente disfruta de servicios públicos eficientes y una imagen urbana acorde con la importancia y los recursos que genera Cancún?”.

Destacó que “afortunadamente las y los quintanarroenses saben quienes los han traicionado, y los cancunenses, van a cobrar la palabra no cumplida, la traición que han sufrido. Cancún será Naranja porque ahí están los que más desean que Mara no gobierne Quintana Roo. Porque ellos sí la conocen”.

José Luis Pech agregó que Mara “ahora viene vestida de color guinda, buscando engañarnos con un prestigio que no es suyo, vendiéndose como si fuera de ese pueblo al que tanto desprecia. Y aunque se vista de otros colores, de lejos se ve que es muy verde. Pero ya no nos engañan más, aunque finjan saborear agua de curbato, sabemos quiénes son y cuál es su lugar en el basurero de la historia”.

El candidato a gobernador de MC añadió: “vamos a pintar nuestra raya con respecto a esa gente. Vamos a sacarlos del poder con la fuerza del voto; vamos a hacer que rindan cuentas por sus abusos. Vamos a pintar todo Quintana Roo con el color naranja de Movimiento Ciudadano y vamos a sacar a los que no han sabido ni querido protegernos, a los que han permitido que crezca el crimen, la extorsión y la angustia de las familias”.

Manifestó que han endeudado brutalmente al estado, lo mal vendieron a grupos foráneos, abandonaron el campo, descuidaron los hospitales, la educación y han cerrado las oportunidades para nuestra juventud y esto no se puede perdonar, pero además quieren seguir usando a Quintana Roo y no se los vamos a permitir.

Ante todo esto, dijo que Quintana Roo merece obras y acciones que transformen su crecimiento irracional en desarrollo sostenible, para lo cual delineo lo que su gobierno realizaría en cada municipio del estado para lograr ese objetivo.

Puntualizó que no es una lucha de norte y sur, ni de dividir al Estado como lo han venido haciendo. Es una lucha para unir a Quintana Roo bajo las banderas del desarrollo sostenible, de un servicio público decente y eficiente, y se trata, sobre todo, de recuperar nuestro gobierno para ponerlo al servicio de los intereses de todas las familias quintanarroenses”.

Afirmó tener las manos limpias. Venimos a plantar la cara contra aquellos que nos han mal gobernado durante más de 20 años. Lo hacemos con personas honorables. Con distinguidas personas quintanarroenses.

Porque sabemos que para tener buen gobierno es necesario que éste se conforme con gente buena. Lo repito, Quintana Roo está en peligro y todos los que amamos esta tierra debemos salir a defenderlo”.

Dijo que su lucha es reconquistar el derecho a tener autogobierno y con un llamado a detener a los políticos rapaces encabezados por el “Niño verde”, que intentan quedarse con el gobierno de Quintana Roo.

Hoy toca luchar para hacer frente a esos personajes nacionales y locales que, coludidos con los principales partidos políticos, han hecho de Quintana Roo un botín propio y de esa forma recuperar la capacidad de darnos buen gobierno, un gobierno decente, afirmó.

Acompañado de la coordinadora estatal, Lidia Rojas , y de los aspirantes a candidatos a diputados locales, afirmo que nadie debe permanecer sumido en la resignación y en la fatalidad.

En el acto de inicio de campaña acompañaron al Dr. Pech, Jorge Álvarez Mainez, líder de la bancada de MC en la Cámara de Diputados; los también legisladores federales Ivonne Ortega y Gerardo Gaurdiano, además del delegado nacional de MC, Jacobo Cheja, y Pedro Jiménez León, de Vinculación Agropecuaria Nacional. (Noticaribe)