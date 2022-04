“TERMINAS Y TE VAS”: Marchan contra Revocación de Mandato en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Cancunenses marcharon este domingo por la Avenida Tulum luego de realizar una protesta en la glorieta del Ceviche para solicitar a los ciudadanos no participar en la consulta popular de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realizará el próximo domingo 10 de Abril.

Con lonas y pancartas en mano, lanzaron consignas exigiendo “urnas vacías” para que no salgan a votar el próximo domingo.

Los manifestantes también expresaron su inconformidad al Gobierno Federal por considerar que está realizando un ejercicio innecesario en la que solo se están invirtiendo recursos que bien pudieran ser utilizados para mejorar el sistema de salud seguridad y educación en el país, porque se han perdido varios programas que beneficiaban a los mexicanos.



No obstante, consideraron que la consulta ciudadana no será vinculante por lo tanto consideran que es un ejercicio que no tienes razón de ser.

“La finalidad primero es defender nuestro país, esto es una farsa, un circo del presidente Andrés Manuel López Obrador para distraer de los problemas que realmente tiene la sociedad mexicana, es una farsa, un circo y por eso no votar el 10 de abril porque se votó por él y ahora que cumpla, cómo sabe que no va a cumplir nada de su proyecto fallido ahora está convocando, de cuándo acá una persona revoca su propio mandado eso lo tiene que hacer la ciudadanía y no vamos a caer en el circo de este señor, expresaron.

En su mayoría vestidos de blanco, se concentraron primero en la glorieta del Ceviche para posteriormente dirigirse hasta el hacia el Palacio Municipal y retornar al punto de partida, en donde convocaron a que el próximo domingo no participen en el en la consulta.

“La razón por la que estamos pidiendo no participar es porque consideramos qué es ejercicio de consulta es manipulado cuándo debe ser promovido por los ciudadanos y en esta ocasión este ejercicio democrático ha sido promovido por el partido en el gobierno más como una caricia al ego narcisista del presidente que actualmente tenemos en lugar de una consulta en la que realmente la ciudadanía este ejerciendo un derecho para revocar el mandato al presidente”, añadieron. (Noticaribe)