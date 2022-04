“SI QUEREMOS CRECER DEBEMOS BUSCAR ESTE TIPO DE PERSONAS”: Busca Partido Verde consolidarse en Othón P. Blanco reciclando a personajes como los ex gobernadores Mario Villanueva Madrid y Jesús Martínez Ross

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante la falta de presencia en el municipio de Othón P. Blanco, el Partido Verde se ha convertido en un reciclador de militantes de otros partidos que permitan su consolidación después del proceso electoral y no estar dando flashazos y empezar de cero, reconoció el delegado Ernesto Núñez Aguilar, tras la incorporación de los ex gobernadores Jesús Martínez Ross y Mario Villanueva Madrid, así como de ex militantes del PRD, PT y el extinto Redes Sociales Progresistas.

Dijo, sin embargo, que la permanencia de quienes hoy son simpatizantes dependerá de los resultados que aporten, que se pongan la camiseta y comulguen con los principios del Verde con miras a la elección del 2024″.

En estos momentos son simpatizantes y cuando se afilien podrán acceder a los diferentes cargos de elección popular, pero con base en los resultados que se obtengan de su trabajo en este proceso.

“Creemos en la meritocracia de quienes den resultados, quien tenga vocación de servicio esos los elementos que van a buscar”, afirmó.

Núñez Aguilar, diputado local del Partido Verde en Michoacán, dijo que la política es de intereses “y serán tomados en cuenta aquellos que sientan que no son tomados en cuenta en otros partidos, pero con base en resultados y méritos”.

Reconoció que en estos momentos es difícil encontrar gente nueva, “pero nos interesa gente que tenga vocación de servicio”.

En el caso de los ex gobernadores dijo que son gente con gran experiencia que si bien reciben críticas hay mucha gente que los reconoce por su trayectoria política.

Dijo que el propósito de la dirigencia nacional del Partido Verde es fortalecer la presencia en el municipio de Othón P. Blanco "y si queremos crecer debemos buscar este tipo de personas".