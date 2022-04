Todos los detalles del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. Aunque no empezará hasta finales de 2022, la FIFA ya lo tiene todo prácticamente preparado para que esta inédita edición sea todo un éxito. Ya se han empezado a conocer algunos detalles de suma importancia, como las fases de grupos o el orden de los partidos, que a continuación repasaremos. México, que no podía faltar a la cita, compartirá en el Grupo C con Argentina, Arabia Saudí y Polonia.

La copa intercontinental es uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo por televisión y uno de los que más pronósticos deportivos generan. Por ello, hay numerosas casas de apuestas que permiten la posibilidad de realizar pronósticos, ofreciendo a sus usuarios diferentes opciones para empezar, como las free bets, apuestas sin la necesidad de hacer un desembolso inicial, así como diferentes promociones especiales y de bienvenida.

En este sentido, parten con ligero favoritismo para alzar el tan deseado trofeo las sudamericanas Brasil y Argentina, que han liderado con mano de hierro la fase de clasificación de la Conmebol. Del viejo continente también destacan algunas históricas en este tipo de competiciones como la vigente campeona, Francia, acompañada de las siempre peligrosas Inglaterra, España y Alemania.

El sorteo de grupos

El pasado 1 de abril se celebró el sorteo de los ocho grupos que conforman el Mundial. Como se ha comentado en párrafos anteriores, el Tricolor no tuvo excesiva suerte. Para pasar a octavos deberá quedar entre los dos primeros de un grupo con la presencia de la selección Albiceleste, una de las grandes, de Arabia Saudí y de Polonia. Primero empezarán contra los polacos; luego, argentinos y, por último, los saudíes.

Hay dos grupos considerados como los más complicados: el Grupo F y el G. El primero está conformado por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Aunque los belgas parten con ventaja, un resbalón en cualquier momento podría dar lugar a las sorpresas. En cuanto al G, la primera posición parece que será para Brasil, mientras que el foco está puesto también en los equipos de Serbia, Suiza y Camerún.

Los otros cinco grupos también están sorteados. En el Grupo A, los países participantes son Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos; mientras que en el B, Inglaterra, Irán y Estados Unidos esperan el cuarto rival: Ucrania, Escocia o Gales. Francia, la vigente campeona y cabeza de serie del Grupo D, espera rival. Perú, Australia o Emiratos Árabes acompañarán a Dinamarca y Túnez para competir con los galos.

No es nada fácil el Grupo E, con dos de los campeones de los últimos años: España y Alemania. Competirán contra Japón y uno de dos equipos que todavía están por determinar: Nueva Zelanda o Costa Rica. El último de los grupos, el H, lo integran Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. ¿Habrá alguna sorpresa?

Los ocho estadios

Dos de los tres partidos de la selección mexicana, especialmente programado el México-Argentina, se disputarán en el Estadio Lusail, sede de la final y la gran joya de la corona del Mundial 2022. El Tricolor y la Albiceleste son los combinados nacionales que más afición movilizan y, por ese motivo, la FIFA ha programado ese partido en el estadio de mayor capacidad, 80.000 espectadores, a solo 20 kilómetros de Doha.

El partido inaugural no se celebrará en el innovador estadio de Lusail. El Qatar-Ecuador, que se disputará el 21 de noviembre, tendrá lugar en el Estadio Al Bayt, de 60.000 espectadores de capacidad. Construido en 2020 y ubicado a 46 kilómetros de la capital del país, también será la sede de una de las dos semifinales.

El resto de los seis estadios tienen una capacidad de 60.000 personas y están repartidos en poblaciones cercanas a Doha. Estos son el Estadio Ahmad Bin Ali, Estadio Al Janoub, Estadio Al Thumama, Estadio Ciudad de la Educación, Estadio Ras Abu Aboud y Estadio Internacional Khalifa. Los cinco primeros están a tocar de la capital, así como el Estadio Lusail y el Estadio Al Bayt.

Balón y mascota

Como la ocasión se lo merece, la FIFA presentó a principios de abril el balón oficial del campeonato. Su nombre es Al Rihla, traducido del árabe como “el viaje”, y es de la marca deportiva Adidas. Su color es blanco y tiene detalles en azul, amarillo y rojo. Su principal característica es la velocidad, pues se desplaza por el aire a una mayor rapidez que ningún otro esférico; sin olvidar la precisión y la fiabilidad.

También ha visto la luz la mascota de este Mundial, llamada La’eeb. En árabe significa en árabe “jugador habilidoso” y, aunque recuerda a un turbante, procede del metaverso de las mascotas, un universo paralelo de difícil explicación y en el que cada persona se puede imaginar como quiera. Su sonrisa y la alegría que transmite quieren acercar este evento deportivo a todas las edades.

¿Dónde ver al Tricolor?

La selección mexicana es una histórica ya de los Mundiales. Es el cuarto país en el ranking de participaciones, con 17, por delante de Inglaterra, Francia o España, con 16. Solo tienen por delante a Argentina, con 18; a Alemania, con 20; y a Brasil, que no se ha saltado nunca la cita, con 22 participaciones. El Tricolor solamente se ha perdido la cita en cinco ocasiones, dos de ellas sin participar ni siquiera en la fase previa.

Por su fuera poco, el papel de México lo últimos años ha sido muy regular. Desde 1994 y hasta Rusia 2018 se han clasificado para octavos, siendo eliminados en esa ronda. Hasta en siete ediciones consecutivas han pasado la fase de grupos y, como mínimo, ese debería ser el objetivo de los del Tata Martino en Qatar 2022. Las dos mejores clasificaciones históricas fueron las que acogió el propio país, México 1970 y 1986, en que llegaron hasta cuartos.

No es de extrañar, pues, que la Copa del Mundo sea ampliamente seguida en todo el país. En territorio mexicano, la copa intercontinental se podrá ver por televisión a través de Sky, mientras que los partidos del combinado nacional serán ofrecidos por TUDN y TV Azteca en abierto. Sin ninguna excusa para no seguir un nuevo periplo del Tricolor en la competición de selecciones más reputada del mundo.