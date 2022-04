EU | Tiroteo en una estación del metro de Nueva York; reportan al menos 13 heridos

ESTADOS UNIDOS.- Seis personas resultaron heridas de bala en un tiroteo que tuvo lugar dentro de una estación de metro en Sunset Park, Brooklyn, Nueva York, publicó El Financiero.

Las autoridades inicialmente respondieron a una condición de humo en la estación de la calle 36 que da servicio a las líneas D, N y R.

Una vez dentro de la estación, los socorristas encontraron varias personas baleadas y numerosos dispositivos sin detonar, según un portavoz del FDNY.

En el área permanecen vehículos de emergencia, por lo que se recomienda a los ciudadanos evitar la zona ubicada entre la calle 36 y la cuarta avenida en Brooklyn.

Según varias fuentes policiales informadas sobre la investigación, la información preliminar indicaba que un sospechoso huyó con un chaleco de construcción y una máscara antigás.

Una foto de la escena mostraba a personas atendiendo a pasajeros ensangrentados tirados en el piso de la estación.

Los trenes que dan servicio a esa estación se retrasaron durante la hora pico de la mañana.

La oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, no tuvo más detalles de inmediato. Adams estuvo en la residencia del alcalde el martes por la mañana y estaba siendo informado, según un portavoz.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022