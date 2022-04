REGRESA A YUCATÁN EL FESTIVAL DE LAS AVES TOH: El aviturismo deja en México una derrama de 329 millones de dólares

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En los últimos 10 años, el segmento de turismo que tiene que ver con la observación de aves ha representado para México una derrama de 329 millones de dólares y Las Reservas de la Biosfera de Ría Celestún y Ría Lagartos en Yucatán son de los sitios más visitados, por lo que ya fue anunciado el Festival de las Aves Toh.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) dio a conocer que el número de personas que se contemplan dentro de este segmento de turismo son aproximadamente un millón 183 mil 95, quienes muestran interés por conocer de aves.

La SDS informó que el Festival de las Aves Toh se realiza desde hace 21 años aproximadamente y el objetivo es observar pájaros en su hábitat natural, lo que convierte esta actividad en una experiencia única.

En este sentido, los destinos de la Península de Yucatán son los que tienen diversas opciones de escenarios para observación de especies tanto nativas como migrantes y a la par ofrecen una oportunidad para que se desarrolle esta actividad económica.

El aviturismo también está incluido dentro del turismo de naturaleza, ya que las personas acuden a los puntos de observación, pero no generan alguna alteración directa en el ecosistema.

El Festival de las Aves Toh, es un evento anual de impacto regional y nacional, al que se bautizó como Toh, el nombre maya del pájaro relojero (Eumomota superciliosa), que se distingue por su plumaje de color azul turquesa.

La dependencia estatal forma parte de los organizadores, sobre todo con el fin de conservar de manera sustentable a las aves.

En esta ocasión, el festival incluye diversidad de actividades tales como conferencias, talleres, concursos y exhibiciones fotográficas y pictóricas.

Además, se incluye también el tradicional tour de observación de aves, el cual se complementa con el conteo de aves en maya.

El festival comienza en abril y concluye en noviembre, mes en el que se realizará el Maratón de las Aves Xoc Chi’ Ich’ (conteo de aves en maya) del 18 al 20 de noviembre en El Cuyo.

Para este maratón es necesario hacer equipos hasta de siete integrantes, con un guía especializado, y se disponen a recorrer diferentes sitios para contar el mayor número de aves posibles en 29 horas.

Todas las actividades tienen como fin promover el cuidado, valoración y conocimiento de las aves en su propio hábitat natural.

Las actividades están dirigidas para personas de todas las edades, ya sea lo hagan por recreación o que se dediquen a la investigación.

Para más información acerca de las actividades del evento, pueden preguntar en www.festivalavesyucatan.com, o es posible llamar a la bióloga Karla Pantoja al número 52 (999) 988.44.36 Ext. 113 o al correo infotoh@pronatura-ppy.org.mx.

El festival es organizado por Pronatura Península de Yucatán, A. C., Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY), Fronteras de Ecoturismo S.A. de C.V., Co’ox Mayab, Parque Ecológico Jaltún, Fundación Pedro y Elena A. C., UMA San Manuel, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Reserva de la Biósfera Ría Lagartos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Yucatán (SDS) y Parque Zoológico del Centenario del municipio de Mérida. (Noticaribe)