Declara Ieqroo improcedente la queja por violencia política contra la mujer en razón de género interpuesto por la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez, contra la candidata a la gubernatura Laura Fernández

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Por considerar que no existen violaciones a la norma electoral y los comentarios vertidos se realizaron en el marco de una contienda electoral y de la libertad de expresión, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) declaró improcedente la queja por violencia política contra la mujer en razón de género interpuesto por la presidenta municipal de Othon P, Blanco, Yensunni Martinez Hernadnez contra la candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” a la gubernatura del Estado, Laura Fernandez Piña.

De acuerdo con el proyecto de acuerdo, y después de analizar las pruebas presentadas y recabadas, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que no se desprenden elementos objetivos e indubitables con los que se pueden tener por cierto el hecho que constituyan la supuesta vulneración denunciada ya que de Su contenido únicamente se advierten expresiones en general hacia la presidenta municipal de Othón P. Blanco en relación a su desempeño en el ejercicio de su cargo público.

Cabe mencionar que Yensunni Martínez pidió la aplicación de medidas cautelares contra Laura Fernández para que se bstenga de emitir opiniones, críticas o cualquier otra manifestación pública o privada, a través de cualquier medio, en su contra y la suspensión o cancelación de su candidatura a la gubernatura del Estado.

Los integrantes de la Comisión, tras la revisión de la citada entrevista señalada por la alcaldesa capitalinas, no se advierte de manera preliminar alguna violación a la norma electoral de la que se estime necesario emitir alguna medida cautelar porque de las frases “por una persona que no tiene experiencia”, “no tiene sensibilidad”, “qué pena que en Othón P. Blanco, tengamos una presidenta municipal que ni siquiera haya aparecido en la boleta” y “es una desgracia” no es posible inferir algún significado que derive en una agresión con elementos basados en estereotipos de género o que sean dirigidos a la quejosa por el hecho de ser mujer “pues de su lectura particular o de manera conjunta no es posible otorgarles tan connotación, ya que contrario a ellos, se advierte de manera preliminar qué las mismas se realizan en el ejercicio de la libertad expresión y en el contexto de una entrevista realizada a Laura Fernández por un medio de comunicación que versa sobre temas de interés general como lo es el desempeño de las gestiones públicas de las autoridades estatales y municipales”. (Noticaribe)