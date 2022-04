ELECCIÓN 2022 | DA TULUM RESPALDO A LAS CANDIDATAS DE MORENA: En multitudinarios eventos, Mara Lezama y Silvia Dzul demuestran músculo político

TULUM, MX.- Impresionante respaldo a las candidatas de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” se vivió hoy en Tulum. Silvia Dzul Sánchez y Mara Lezama Espinoza hicieron de la zona maya el epicentro de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

Silvia Dzul Sánchez, candidata de Morena- Verde-PT-FXM al Distrito IX, se pronunció dispuesta a desterrar a la mafia de la corrupción, ser aliada y portavoz de las familias que habitan en los municipios de Solidaridad y Tulum.

“Con el respaldo de todos, hoy iniciamos juntos el camino a la transformación, una lucha para que la voz del pueblo sea escuchada. Esta campaña será de escuchar, de tocar puerta por puerta y de sudar la camiseta. Conociendo los problemas de cerca y aprendiendo de los ciudadanos, con mi compañera de fórmula Mirella Díaz, asumo el reto de pintar el congreso de Quintana Roo de color guinda”, destacó en presencia de los asistentes.

Agregó que comparte y cree en los principios de “ya saben quién”, que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Por eso quiero ser diputada en el Congreso, para proponer soluciones a través de nuevas y mejores leyes”, destacó.

En los tres multitudinarios eventos Mara Lezama fue ovacionada como la próxima gobernadora de Quintana Roo.

La candidata a la gubernatura afirmó que la Cuarta Transformación “llegará a cada rincón del Estado” y qué mejor con mujeres con capacidad para escuchar y legislar desde el Congreso del Estado como Dzul Sánchez y su compañera de fórmula, Mirella Díaz.

“El 5 de Junio próximo vamos a ganar pésele a quien le pese la gubernatura y la diputación del distrito nueve”, expresó.

Lezama Espinoza se comprometió a que, con el respaldo de la mayoría, caminará a ras de piso y acabará con la arrogancia del poder.

“Porque tenemos claro que por el bien de todos, primero los pobres”, resaltó.