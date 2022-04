ELECCIÓN 2022 | IRIS MORA VA EN SERIO EL D7 DE CANCÚN: Lanza compromiso para regresar el Seguro Popular; se necesita alguien que represente de verdad a la gente, dice

CANCÚN, MX.- En la apertura de campaña para diputaciones locales, Iris Mora Vallejo, abanderada de “Va por Quintana Roo” en el Distrito 7, aseguró que es cancunense y conoce esta ciudad para representarle en el Congreso local.

Ante mil personas reunidas en el domo de la Región 510 de Cancún, la abanderada de PRD, PAN y Confianza, enfatizó que el D7, conformado también por gente de colonias irregulares, necesita alguien que le represente de verdad.

“Soy Iris Mora, soy cancunense, soy quintanarroense. Yo sí quiero a mi municipio, yo sí quiero representarte, yo sí conozco las necesidades que tenemos”, señaló.

Y remató “el Distrito 7 necesita alguien que los represente de verdad por todas y todos ustedes. Yo sí quiero un mejor Cancún para todos y para todas”.

Iris recordó que 35 mil familias que viven en colonias irregulares de Cancún nadie las quiere ver, para lo que ejemplificó zonas como Valle Verde, Santa Cecilia y El Pedregal, donde pagan impuestos pero carecen de servicios básicos.

“Yo sí los represento. ¿Dónde están estas personas que no las quiere ver el municipio?”, cuestionó.

Precisó que el Seguro Popular Estatal es indispensable en la vida de los quintanarroenses para evitar padecer la falta de medicamentos.

“El Seguro Popular regresa”, dijo.

Detalló que las necesidades del D7 son distintas, como por ejemplo la seguridad pública.

“Hoy me da miedo caminar con mi hija en esta plaza. Eso no lo podemos vivir nosotros; este paraíso no es solo de extranjeros, es de todas y todos nosotros”, puntualizó. (Con información de PAN-PRD)