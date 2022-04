BATALLA LEGAL EN PROCESO CONTRA PROYECTO PRESIDENCIAL: Esperan audiencia incidental, tras suspensión del Tramo 5 Sur del Tren Maya

CANCÚN, MX.- Luego de que se dio a conocer que se obtuvo una sentencia provisional para suspender los trabajos del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, que abarca la zona de Playa del Carmen a Tulum, se llevará a cabo una audiencia incidental para aportar las pruebas correspondientes para dar un fallo definitivo.

El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán determinó la suspensión de los trabajos, tras el amparo promovido por la Asociación Defensores de Derecho a un Medioambiente Sano A.C., luego de reconocer que los buzos tienen interés legítimo y al no haber una manifestación de impacto ambiental del proyecto.

El buzo Pepe Bravo dijo que sería en tres días cuando se realice esa audiencia para la cual ya se preparan, y recordó que el amparo se dio gracias al apoyo de la Asociación Defensores de Derecho a un Medioambiente Sano.

En entrevista telefónica, sostuvo que la zona donde se pretende pasar el Tren Maya correspondiente al Tramo Cinco Sur es una superficie frágil, debido a la gran cantidad de ríos subterráneos y de realizarse los trabajos, ocasionarían bastantes afectaciones al manto freático.

También mencionó que las descalificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es lamentable, sobre todo porque no desean conocer el trabajo de las personas que han estado en esa zona y sobre todo por los ríos subterráneos.

“Nunca me había sentido tan cerca de que me hablara un presidente. Lamentablemente fue para insultarme. Y quedó claro que no sabe con quién está hablando y por consiguiente de lo que se refiere”, agregó. (Infoqroo)