SURGEN RECLAMOS EN REUNIÓN CON CONRADO POR CAMINOS SACACOSECHAS: Desde hace cinco años entregaron al gobernador Carlos Joaquín, en sus audiencias, la lista de necesidades de las comunidades rurales, pero ahora les dicen que ya no queda tiempo para construir carreteras, se quejan pobladores

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – De nada le sirvió a los habitantes de las comunidades de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco haber luchado para participar en las audiencias públicas y entregarle al gobernador, Carlos Joaquín González, y entregarle las necesidades en materia de rehabilitación de carreteras porque, a cinco meses de terminar la administración, tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como la de Obras Públicas se tiran la bolita para atender sus demandas.

Durante la segunda reunión sostenida con el secretario de obras públicas, William Conrado Alarcón, para conocer la calendarización de fechas para realizar la reparación de carreteras y construcción de caminos sacacosechas, los campesinos tuvieron como respuesta que es la SCT la que recortó la lista de obras a realizarse en Quintana Roo, así como el presupuesto solicitado por el gobierno del Estado.

Aunque les dijeron que hay disponibles 140 millones de pesos que no podrá ejercer la actual administración por lo que deberán realizar las gestiones y presentar la lista de proyectos para que sean cumplidas por las próximas autoridades estatales.

Antonio Santiago Reyes, de la comunidad de Zamora, recordó que desde 2017 participó en las Audiencias que encabezó el gobernador a quien le entregó una lista de necesidades en materia de infraestructura “y no es justificación que nos digan que ahora les quedan cinco meses y no se podrán realizar. Las solicitudes llegaron a las manos del gobernador pero no nos hicieron caso”.

Desde el 2017 nos costó entrar a las Audiencias para entregarle al gobernador las necesidades de nuestras comunidades y no hay justificación que nos digan que hay un listado de obras que no pueden ser modificadas y que les queda cinco meses al actual gobierno, reiteró.

Dijo que van a insistir tras hacer énfasis que han sido manifestaciones pacíficas las que han realizado a pesar de la falta de respuesta de las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas.

El representante de la asociación de comunidades de la zona sur recordó que platicó con el residente general de carreteras alimentadoras de la SCT, Federico Moctezuma, quien le aseguró que el gobierno federal canalizó recursos y estaban listas las obras y que le correspondía al gobierno del Estado destinar los recursos correspondientes.

Si la SCT ya tiene la lista se supone que SEOP se lo mandó y me dijo que preguntara al estado cuando iniciará con la construcción y atención de la carreteras.

Lo que les pedimos es que se pongan de acuerdo porque la SCT nos dice que el Estado es el que aún no destina recursos y el gobierno del Estado nos pide entregar la lista de proyectos y que la SCT no ha canalizado los recursos, afirmó.

Propuso que SEOP redireccione recursos tal y como lo hizo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para atender a las comunidades de la zona sur.

El subsecretario de gobierno, Felipe Paniahgua, dijo que ya se les presentó una propuesta para atender el inicio de las obras y que se incorpore las que hagan falta.

En estos momentos es lo único que podemos hacer, señaló.

Los habitantes de las comunidades de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco acordaron integrarse a una mesa de trabajo para avanzar en la atención de las obras que hacen falta. (Noticaribe)