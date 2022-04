VIDEO | ‘SOY PLURI Y A GUSTO’: Paloma Sánchez, diputada del PRI, se jacta de no requerir el voto ciudadano…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Paloma Sánchez, Diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), volvió a verse envuelta en la polémica, ahora por un video donde se aprecia su celebración de no tener que buscar el voto para ser legisladora, pues es “plurinominal”, publicó sinembargo.mx.

“No me importa, ni voy a buscar votos. Soy pluri y a gusto”, se le escucha decir en un video difundido en redes sociales mientras se ríe de forma sarcástica en pleno salón de sesiones de San Lázaro, mientras se llevaba a cabo la sesión maratónica del domingo pasado.

La Diputada Sánchez incluso se ríe junto a una de sus colegas, haciendo caso omiso de los gritos que desde el otro lado del salón lanzaban los legisladores morenistas en su contra.

Con “pluri”, la Diputada priista se refirió al mecanismo por el cual los partidos consiguen escaños en la Cámara de Diputados (200 de los 500 curules disponibles) a través del sistema de representación proporcional, el cual le da escaños a cada partido de acuerdo a la votación que obtienen en general para la Cámara de Diputados.

En ese aspecto, los diputados plurinominales no fueron elegidos por el voto directo, sino que se conforman listas en cada partido para que, de acuerdo a los legisladores que obtengan gracias a su representación proporcional, se elija a los primeros de dicha lista.

Apenas el 17 de abril, la Diputada se viralizó en redes sociales a raíz de un video en el que, desde el filo de las escaleras de la Cámara de Diputados, se burló de la gente que apoya la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El nivelito de la pluri Paloma Sánchez del PRI (que nadie votó por ella) en la Cámara, de pena ajena #ReformaEnergética pic.twitter.com/JSrdjtP9fZ — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) April 17, 2022

Paloma Sánchez fue vista al exterior de la Cámara de Diputados viendo hacia el exterior de la misma gritándole al grupo de personas se reunieron para demostrar su apoyo a la Reforma Eléctrica.

“¡No va a pasar! ¡No va a pasar!” sentenció Paloma Sánchez mientras movía su brazo al ritmo de sus gritos.

Esta acción provocó molestia en la gente del exterior, siendo abucheada y silbada de regreso con más gritos, aunque ella no mostró resistencia alguna. “¡Los quiero!”, gritó la Diputada sonorense como última interacción con la gente reunida afuera de la Cámara de Diputados.

#TRAIDORES_A_LA_PATRIA

La diputada priísta @palomaSnchez hace gala de deleznable burla y provocación, olvidando que su voto perjudicará al pueblo y beneficiará a las grandes corporaciones como Iberdrola.

Nos vemos en las urnas el próximo mes de junio, a ver si siguen de fiesta. pic.twitter.com/sXCfOvJIns — Rafael Zaga V (@razagave) April 17, 2022

Luego de la polémica, la Diputada priista aseguró en sus redes sociales que no se trataba de una burla. “Yo no me burlé del pueblo, fui a decirle a los acarreados de Morena, que nos han amenazado y amedrentado, que su reforma no va a pasar”, dijo.

“Burlase del pueblo es que caduquen medicinas, que sigan matando a mexicanas y que niños con cáncer mueran por la ineptitud del Gobierno de Morena”, añadió. (Fuente: sinembargo.mx)