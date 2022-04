ELECCIÓN 2022 | REVELA ‘GRILLA’ ANTES DE SU SALIDA DEL PARTIDO VERDE: Interpone Laura Fernández denuncia penal contra Jorge Emilio González por violencia política de género

Por Rafael Briceño

CIUDAD DE MÉXICO. MX.- La candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández dio a conocer que interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) contra el líder moral del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González, por Violencia Política contra la Mujer en razón de género la cual contempla también a los partidos que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” y su candidata a la gubernatura, Mara Lezama y ha pedido la aplicación de medidas cautelares y de protección para el cese de la violencia.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano así como del coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Luis E. Cházaro, así como de legisladores federales panistas y perredistas, Laura Fernández anticipó que también presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado contra Jorge Emilio González y Mara Lezama a quienes responsabilizó “de cualquier cosa que me pueda pasar a mi o a cualquier miembro de mi familia y de los colaboradores”.

Es una lástima que políticos de los de antes, miembros prominentes de la mafia del poder de nuestro país, estén utilizando la imagen del Presidente y su partido para querer llegar a la gubernatura y convertir a nuestro estado en un botín personal y venderlo a los peores intereses, agregó.

Dijo que el llamado “Niño verde” y Mara Lezama están convirtiendo lo que debe ser una fiesta democrática en una campaña que solo genera odio y violencia.

Cabe señalar que la agresión y amenaza de Jorge Emilio González están contenidas en un audio, en el que se le escucha leer un texto que Laura Fernández le envió por Whatsapp en diciembre pasado para explicarle sus razones de renunciar a su militancia en el partido Verde.

“Me siento perseguida política de mi propio partido y de mis compañeros, cuando yo he dado mi mayor esfuerzo para mantenerlo vigente. Nunca me conduje sola, siempre tuve comunicación contigo, pues tu dirigías el camino a tomar, pero ante la falta de trato digno y acuerdos no cumplidos, no me siento a gusto”, señala Laura Fernández en el mensaje enviado a González Martínez.

Mientras leía a alguien el mensaje, González Martínez hacía acotaciones ofensivas contra Laura Fernández.

“Las mujeres ya por ser mujer y no hay pedo. Imagínate cabrón de esta pendeja. ¡Así cabrón! Hay amenazas a ella y sus hijos, wey. Que no mames cabrón, se tiene que ir a la cárcel”, se escucha decir a González Martínez.

Por su parte, los dirigentes nacionales del PAN y el PRD piden a las autoridades electorales y judiciales investigar y sancionar el ataque misógino contra la candidata a gobernadora de Quintana Roo y al Ejecutivo Federal le solicitan cese en su campaña de odio.

Marko Cortés, dirigente nacional panista, exigió a las autoridades electorales y de procuración de justicia investigar el audio y deslindar responsabilidades en la queja de destrucción de espectaculares de la candidata de la Coalición “Va por Quintana Roo”.

Por su parte, Jesús Zambrano, del PRD, luego de lamentar el clima de violencia de la que es víctima la candidata se solidarizó con ella y ofreció todo el respaldo de los perredistas al tiempo de exigir al líder de Morena que cese en la campaña de odio porque se pueden tener consecuencias lamentables de parte de personas enajenadas.

Por su parte, Luis E. Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, expresó su solidaridad con Laura Fernández ante los hechos de violencia política ya que “es absolutamente inaceptable que a quien se atreve a levantar la voz, a disentir y a exigir algo mejor para su gente, se le denigre, se le ataque y repudiamos completamente la violencia de género y la política.

“No queremos que prospere la violencia porque ya no solo se trata de los señalamientos que se hacen contra la candidata, sino de la destrucción de su publicidad porque Laura ha levantado expectativa y lo que quiere decir le preocupa a Morena y al Verde el crecimiento que estamos teniendo con Laura Fernández y el avance en su campaña”, afirmó. (Noticaribe)