“SIEMPRE SERÉ UNA PROMOTORA DE LA PAZ”: Se pronuncia Mara Lezama en contra de las ‘campañas negras’ al ser cuestionada sobre supuesto audio de Jorge Emilio González contra otra candidata

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- En contra de las campañas negras se pronunció la candidata a gobernadora de la coalición “Juntos Hacemos Historia” y reiteró que será una promotora de la paz.

Lo anterior lo expuso este miércoles tras reunirse con los asociados náuticos de Quintana Roo y luego de que fue cuestionada por el audio que circula supuestamente de Jorge Emilio González contra la candidata Laura Fernández, de la alianza “Va por Quintana Roo”.

Mara Lezama dijo desconocer dicho tema al tiempo en que reiteró, “siempre seré una promotora de la paz; en toda la faceta de mi vida he dicho no a la violencia; la verdad yo estoy en contra de las campañas negras, campañas sucias y siempre lo estaré, nunca me han escuchado agredir a nadie y ni insultar a nadie y es la educación que me dieron mis padres”.

Agregó que escuchar a los diversos sectores como los náuticos, dijo que sus demandas les permitirán crear su plan de gobierno y políticas públicas que traiga beneficios y crecimiento, luego de que en la reunión se abordaron temas de proyectos como la tan anhelada escalera náuticos para ampliar la conexión al sur del estado, así como las rampas marítimas que operan en Cancún.

Finalmente dijo que seguirá llevando sus propuestas a los ciudadanos en cada rincón de los municipios como lo ha venido haciendo desde el primer minuto que arrancó campaña, “Trabajo mata grilla siempre”, afirmó. (Noticaribe)