AMLO profesa ‘consideración y respeto’ a Peña Nieto por rechazar alianza fraudulenta PRI-PAN en 2018

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que le tiene respeto a su antecesor Enrique Peña Nieto porque no intervino en la elección de 2018, a pesar de las presiones que tuvo para aliarse con el PAN con el propósito de derrotarlo, publicó Proceso.

“Le tengo consideración y respeto al expresidente Enrique Peña Nieto porque a diferencia de Felipe Calderón y Vicente Fox… y otros, no se metió en la elección; tengo información de que los ‘machuchones’ lo buscaron para que se juntara en contra mía en la campaña”, dijo.

Abundó:

“Le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a José Antonio Meade y que el candidato único (…) fuera Ricardo Anaya para que si se juntaban todos —Vicente Fox y Carlos Salinas— en contra mía, pudieran impedir de nuevo que yo ganara la presidencia, y tengo información que no aceptó”.

“Y luego, como a los dos meses, desesperados —porque se imaginan cómo estaban los opositores al ver las encuestas— fueron a decirle que se quedara José Antonio Meade y que ellos iban a retirar a Ricardo Anaya, y tampoco aceptó”, aseguró.

Por ello, dijo, es que le tiene consideración y respeto al exmandatario y recordó que, en su toma de posesión en diciembre de 2018, le agradeció públicamente su actitud en el proceso electoral de ese entonces. Sin embargo, aseguró que no tiene “ningún acuerdo” con su antecesor.

“Le agradecí cuando tomé posesión, porque a mí me hicieron fraude Felipe Calderón y Vicente Fox; es más, Vicente Fox llegó a confesar, a decirlo así, con desparpajo, que ‘claro que había intervenido’. Pero yo no tengo ningún acuerdo con Enrique Peña, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, yo solo tengo un amo, el pueblo de México”, sostuvo. (Fuente: Proceso)