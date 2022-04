CANSADOS DE ESTAR RELEGADOS Y DE UN TRATO DESIGUAL: Rompen hoteleros del sur de Quintana Roo relaciones con el CPTQR y crean un consejo independiente de promoción turística

Los destinos turísticos del sur no recibieron la misma atención que los del norte, pero no es un rompimiento con el gobernador aclaró Bertha Medina Núñez, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante la falta de apoyo y desinterés del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTR), de escuchar y tomar en cuenta a los prestadores de servicios turísticos de la zona sur, la Asociación de Hoteles del centro y sur decidió romper relaciones e integrar un organismo independiente a través del cual impulsarán sus propios programas para no depender de nadie.

Sin embargo, Bertha Medina Núñez, presidente de la Asociación de Hoteles, aclaró que esto no debe considerarse un rompimiento con el gobernador, Carlos Joaquín González, aun cuando sienten que el CPTQR no está haciendo lo que debe.

Este consejo independiente de promoción turística nace con el voto unánime de los hoteleros en donde sus integrantes, unos 60 socios de los centros de hospedaje más emblemáticos y representativos, buscan no depender del CPTQR y de nadie para elaborar sus propios programas de promoción y una vez que se aterrice el proyecto el presupuesto será dividido entre quienes quieran participar, explicó.

En estos momentos son 60 socios hoteleros que marcarán las directrices de promoción para el centro y sur del Estado, afirmó.

La presidenta de la Asociación de Hoteles confirmó que este rompimiento de relaciones con el CPTQR “es porque sentimos que no está haciendo lo que en verdad necesitamos los prestadores de servicios, lo que de verdad deseamos en el sur. No le decimos lo que debe hacer porque cada quien sabe su responsabilidad, pero en el sur estamos convencidos de que no hemos sido favorecidos como los destinos turísticos del norte de la Entidad”.

Explico que la creación de este Consejo Independiente de Promoción Turística evitará esperar que los proyectos se aprueben a criterio de las autoridades “y no de acuerdo con el criterio de quienes sabemos las dolencias y necesidades del sur, donde duele el pie”.

Medina Nuñez aclaró que este rompimiento con el CPTQR no debe considerarse como una ruptura con el gobernador Carlos Joaquín González “sino debe verse como un proyecto para sumar responsabilidades y no dejar solo al gobierno en la promoción turística”.

Aunque el CPTQR anuncio una inversión de 700 millones de pesos para el sur de la entidad apenas se han destinado 236 millones. (Noticaribe)