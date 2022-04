CULTURA | Libro digital ‘Kan Ek’ busca mecenas para imprimirse | Por Edgar Rodríguez Cimé

El vacío literario sobre el héroe maya Kan Ek, se llenó. Le cumplimos a este mítico personaje maya: Pedro Bracamonte y Sosa, autor de la investigación donde tomé datos, Carlos López (Eskriba), Juan de Dios Gómez Ramírez, Julkin Chablé Berlín (ilustradores), y un servidor. El libro digital La rebelión del rey-dios José Jacinto Uc de los Santos Kan Ek Chichán Moctezuma, está concluido.

Después de siete años de leer, releer, obtener información, “pedir permiso a los yumsilo´ob” (dioses), madurar el estilo, escribir de un tirón el libro, dejar “enfriar” el texto para visualizar errores, corregir len-ta-men-te detalles, seleccionar artistas para ilustrarlo, recibir propuestas, elegir portada y contraportada, así como entregar texto e imágenes al editor, nace este texto (70 páginas).

Como un homenaje a Kan Ek, el colectivo Felipa Poot Tzuc anuncia que los ejemplares digitales de esta obra se obsequiarán al respetable, para lo cual se está diseñando una estrategia de distribución, individual y por universidades, en el Centro Cultural 69 Opichén.

Sin embargo, mi sueño sigue incompleto: la idea era obsequiar el texto “impreso” a las bibliotecas de todas las escuelas primarias de Yucatán, más de tres mil; y, luego, regalarlo a “medio mundo” de “aquí, allá y acullá”. Pero, creo, no se vale no cumplirles a los segundos, digitalmente, pero no a los primeros, cuando siempre los más importantes son los estudiantes.

Obsequiar nuestro esfuerzo a los dzirises (pequeños niños) de Yucatán, para acercarlos a la historia de este importante personaje. Descubrir su “formación bicultural”, la “transformación de hombre en Dios”, “la amplia presencia de halach uinikes ante el rey-dios”, “los más de tres mil guerreros mayas”, “el terror que se apoderó de los “dzules”, “la inmolación de los bravos macehuales ante las armas de fuego”, “el estoicismo del Rey-Dios ante la cruel tortura y muerte”.

Pero si la Secretaría de Cultura, del Gobierno de Yucatán, se negó a completar el otro 50 por ciento de una coedición internacional propuesta por la editorial Oblicua, de Barcelona, Cataluña, España, por otro texto mío, menos esperanza tengo de recibir apoyo para publicar este libro, pues no respetan a los “creadores con trayectoria” como antes, que bastaba con que el jurado leyera y aprobara la calidad del trabajo.

Parece ser que en Quintana Roo se posee mayor sensibilidad por nuestros héroes nativos. Hace unos años, sucedió lo mismo: el escritor maya Ramón Iván Suárez Caamal, concluyó su novela “Cecilio Chi”, pero, allí sí, el gobierno le apoyó para editarla y luego obsequiarla a “todos los niños, mayas y no mayas, de las escuelas primarias de Quintana Roo”. ¡De lujo!

Por ello, ante la falta de apoyo de la secretaría de cultura de Yucatán, el colectivo cultural de escritores mayas y no mayas, Felipa Poot Tzuc, convoca a todo aquel que aprecie nuestra historia y cultura maya: ciudadanos, profesionistas, fundaciones, universidades, editoras o empresarios, a imprimir los ejemplares necesarios para las bibliotecas de las más de tres mil escuelas primarias.

¡Kan Ek l obsequia el nombre de usted, como editor, en la portada del libro impreso!

edgarrodriguezcime@yahoo.com.mx / colectivo cultural “Felipa Poot Tzuc”