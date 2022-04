ELECCIÓN 2022 | Se solidarizan Laura Fernández y el diputado Eduardo Martínez con Kira Iris, víctima de violencia política

CHETUMAL, MX.- La candidata a la gubernatura de la coalición ” Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña y el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, PAN, en el Congreso del Estado, diputado Eduardo Martínez Arcila, se solidarizaron con Kira Iris, quien fue víctima de violencia política.

A través de un video que subió a sus redes sociales Fernández Piña precisó que Kira Iris, candidata a diputada por el Distrito X no está sola.

“Somos más los buenos y sé que vas a ganar sigue adelante la razón está de nuestro lado” manifestó

Calificó como cobardes las campañas negras pautan los candidatos que no tienen propuestas y que han derivado en violencia política contra Kira Iris.

Por otro lado, el diputado Eduardo Martínez Arcila pidió a la Mesa Directiva que emita un exhorto, a fin de que acaben los ataques y difamaciones que se han registrado contra de las candidatas que participan en el actual proceso electoral

En asuntos generales de la sesión de este día, expreso su respaldo a la candidata a diputada por el Distrito X de la coalición ” Va por Quintana Roo”, así como a las mujeres que participan en la contienda electoral

“No se puede estar difamándolas de la manera que ya se está haciendo y que desafortunadamente de va haciendo costumbre, hablo de todos los colores no solamente de un partido o una coalición, es un asuntos de todos, no podemos estar nada más contemplando haciendo como que no sucede nada”, destacó.

En este sentido solicitó que la Mesa Directiva del Congreso haga el pronunciamiento parejo objetivo y neutral en que debe quedar claro que rechazan cualquier campaña difamatoria en contra de las candidatas

” Tenemos el imperativo ético de que somos la Legislatura de la Paridad, hoy Kira Iris fue víctima de esta violencia, independientemente del color o partido debemos dar un mensaje claro de manera institucional de que estamos en contra de esas conductas”, subrayó.

Reiteró su solidaridad para Kira Iris, candidata a diputada por el Distrito X, quien ayer presentó una denuncia por ser víctima de violencia política ante el Instituto Electoral de Quintana en Solidaridad.