Presentará asociación civil denuncia ante Cofepris ante riesgo sanitario por mal manejo en el rastro municipal en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante posibles riesgos de contaminación en la carne que se maneja en el rastro municipal, consecuencia de la presencia de perros callejeros qué sé alimentan de los desechos, la asociación civil “Toda Vida es importante” presentará una denuncia ante la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) contra la dirección de salud municipal de Othón P. Blanco por el incumplimiento de las disposiciones sanitarias en el manejo de alimentos.

Rafael Rivero Aburto, presidente de la asociación, explicó qué tras recibir una denuncia ciudadana se pudo comprobar la presencia de por lo menos dos decenas de perros, en su mayoría mascotas abandonadas, que se alimentan de los desechos generados en el rastro municipal, y ubicado en la comunidad de Huay Pix, y que generan un problema de salud pública al realizar sus necesidades en los alrededores con el riesgo de una contaminación de la carne que ahí se maneja.

No es culpa de los animales sino de los trabajadores qué no realizan un manejo adecuado de los desechos dejándolos al aire libre lo que atrajo a los canes o no cercar la zona para evitar que entren hasta el lugar, aseguró.

Rivero Aburto dijo que personal de la dirección de salud municipal intentó retirar a los perros para trasladarlos al centro de bienestar animal pero sin el manejo adecuado lo que ocasionó qué varios de los animales resultaran lesionados.

Dijo que hacen un llamado a la autoridad municipal para que cumpla con las disposiciones de la Ley de Bienestar Animal y pedirán al Congreso del Estado, por conducto de la comisión respectiva, también se emita un exhortó a la autoridad municipal y cumpla con las obligaciones y funciones qué le otorga la ley. (Noticaribe)