Redes muestran saturación del panteón de José María Morelos con ataúdes apilados sobre tumbas

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- La saturación del cementerio municipal se sale cada vez más de control, lo que complica la colocación de nuevos cuerpos en ese campo santo, que, incluso, sin ser inhumados, son apilados sobre otros sepulcros, como ya fue posible constatar a través de las redes sociales.

Un usuario de nombre Dare DM, evidenció la problemática al mostrar a sus seguidores y a quienes se sumaron cómo un par de cajas fúnebres, al parecer de niños, fueron colocadas y abandonadas sobre una bóveda.

“No se me hace justo que no haya espacio en el panteón y empiecen a encimar otras cajas sobre las tumbas de otros, me da mucho coraje y más que lo ponen en la de mi mami, pido que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, esto es una falta de respeto”, expuso.

Añadió que estos problemas suceden desde tiempo atrás, pero el grado de complejidad ha ido en aumento como pudo evidenciar a través de las redes sociales. (Infoqroo)