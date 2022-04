¿Conoces la información necesaria para cobrar un premio de lotería? Aquí te lo contamos

Si bien hay mucha gente que piensa que nunca les va a tocar, existen algunos momentos de la vida en los que los números de la suerte, que llevamos consigo como herencia de alguien querido, o por momentos de mucha fortuna, nos brindan una enorme alegría y finalmente nos hacemos con un premio mayor. Pero la verdad es que no muchas personas saben qué hacer al ganar tanto dinero, sobre todo en una agencia de lotería regular.

Es quizás una de las razones por las que las loterías de las plataformas online como Lotoland.mx están cobrando tanta popularidad, ya que se trata de una forma muy segura de apostar, pero también de recibir las ganancias. Sucede que estas loterías online están protegidas por diversos seguros nacionales e internacionales, que les permiten pagar indistintamente si el monto representa 1,500 millones de dólares, o 500 pesos mexicanos.

Esta tranquilidad, que muchos buscan en las loterías online luego de la pandemia (gran parte de los apostadores se pasaron a estos métodos), es algo impagable, sobre todo a la hora de realizar una apuesta en loterías internacionales. Es que además, la posibilidad de poder ubicar una apuesta en digamos la lotería PowerBall o MegaMillions (en Estados Unidos), o el famoso EuroMillones en pesos mexicanos, es algo que muchos sueñan con hacer pero no saben cómo.

Es ahí donde el rol de estas plataformas web, como la de Lotoland.mx entran en juego, permitiendo apostar donde sea y cuándo se quiera, en cuestión de segundos. Lo mejor de todo es que además se pueden comprar distintos boletos al mismo tiempo, participando de varias loterías a la vez sin tener que gastar demasiado tiempo.

¿Cómo retirar las ganancias de forma segura?

Antes que nada, hay que entender que para poder participar de cualquiera de las loterías en este sistema de juego se debe estar registrado en la página de Lotoland.mx y luego confirmar los datos de identidad mediante la carga de las fotos según las instrucciones muy claras que tiene la web. De esta forma, en breve estaremos acreditados como jugador del sitio y podremos pasar al siguiente paso en la cadena para saber cómo cobrar premio lotería.

En segundo lugar se debe vincular una cuenta bancaria en pesos mexicanos, una de las dudas frecuentes que tienen muchos jugadores es si se puede cobrar las ganancias en otras monedas que no sean pesos, la realidad es que al ser una página mexicana el pago es en la moneda nacional. Pero no tiene nada de malo, ya que las ganancias son una perfecta equivalencia de lo que vale por ejemplo el dólar en casas de cambio, por lo que no se perderá ni un peso en la traducción.

Luego sólo queda pinchar el botón de “retirar” las ganancias una vez conseguido un premio, que tiene un mínimo de 100 pesos para retirar y sin un máximo definido. Lo bueno es que si se consigue una ganancia menor a 100, se puede utilizar como crédito para apostar en otro boleto y así quizás volver a tener una chance de quedarse con alguna de las abultadas bolsas.